A Super Bowl félidei műsorából három évtizede szorították ki a mazsoretteket a világsztárok, akik úgy is hatalmasat kaszálnak, hogy egy cent fellépti díjat sem kapnak az NFL-től.

A félidei műsorok több évtizedes hagyományra tekintenek vissza, nemcsak a tengerentúli profi amerikaifutball-ligában (NFL), de alacsonyabb szinten is, a Super Bowlok pedig mára elképzelhetetlenek lennének sztárfellépők nélkül. Nem volt ez mindig így, kezdetben ugyanis egyetemi mazsorettek szolgáltatták a félidei show-t, csak a kilencvenes években vált divattá, hogy az éppen aktuális világsztárokat hívják meg fellépőnek. Ennek a kezdeményezésnek az első igazi szupersztárja Michael Jackson volt 1993-ban.

Jacksont olyan nevek követték, mint Stevie Wonder, Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, vagy éppen Diana Ross. Így jutottunk el 2004-ig, amikor a Super Bowl Halftime Show-k történetének legbotrányosabb jelenetének lehettünk szemtanúi. Több mint 140 millió tévénéző szeme láttára Justin Timberlake a félidei show végén nemes egyszerűséggel letépte Janet Jacksonról a ruhát, megvillantva ezzel az énekesnő jobb mellét.

Az incidens után az NFL jobbnak látta, ha a következő években inkább rockzenekarokat hív meg, megnyitva ezzel az utat a Rolling Stones vagy éppen a The Who együttes előtt, de ebben az időszakban lépett fel Paul McCartney és Prince is. Az újbóli váltást 2011-ben a Black Eyed Peas hozta el, azóta pedig színpadra állt többek között Beyoncé, Bruno Mars, Katy Perry, Shakira és Jennifer Lopez is. A legutóbbi döntő félidei műsorában az 1990-es és a 2000-es évek rapsztárjai kápráztatták el tévénézők millióit.

Kevesen tudják, de az NFL nem fizet külön fellépti díjat a félidei műsorban fellépőknek.

Ugyanakkor fedezik a zenészek és kíséretük (menedzsment, technikai személyzet, biztonsági személyzet, család és barátok) minden költségét. A liga egyetlen kivételt tett ez alól, 1993-ban a NFL és a Frito-Lay beleegyezett, hogy 100 ezer dollárt adományoznak egy Michael Jackson által létrehozott alapítványnak, a Heal the Worldnek, valamint reklámidőt is biztosítanak az egyik kampányuk számára.

Most Rihannán volt a világ szeme, kvízünkkel pedig tesztelheti, mekkora szakértője a világ legnagyobb félidei bulijának.

