Kiabált a fájdalomtól, akkorákat esett Oszvald Marika

Oszvald Marika a SUP után a síelést is kipróbálta. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő sokat bukdácsolt a tanulópályán, de elmondása szerint ez a színpadon is elég gyakran előfordul vele. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja örömmel jegyezte meg, hogy ízületi fájdalmak szerencsére már nem gyötrik.