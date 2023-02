Az egyetlen nő, akit Leonardo DiCaprio tiszta szívből szeret

A 48 éves Leonardo DiCaprio legutóbbi szakításával kapcsolatban elterjedt a teória, hogy nem kedveli, ha a barátnője 25 évnél idősebb, amit alaposan alátámaszt, hogy Camila Morrone-nal pont azt követően mentek szét, hogy a lány betöltötte ezt a kort. A különválásuk óta pedig már több pletykát lehetett hallani arról, épp kire vetette ki a hálóját – köztük Emily Ratajkowskit és Gigi Hadidot megemlítették, legutóbb pedig egy 19 éves lányt, Eden Polani izraeli modellt –, azonban van egy nő, aki mindig is mellette állt, és óriási helyet foglal el a szívében: az édesanyja – aki egyébként DiCapriónak köszönhetően igazi híresség lett.

Németországból kellett menekülnie

A színész édesanyja, Irmelin Indenbirken 1943-ban született Németországban a Dortmundtól északra fekvő Oer-Erkenschwickben, egy légvédelmi óvóhelyen, mivel akkor még javában tartott a második világháború. Mint arról Indenbirken anyja a korábbiakban beszámolt egy lapnak, nehéz időkelt éltek meg akkor, és olyan rossz körülményekkel találták szemben magukat, hogy tíz évvel a háború után elhatározták, az Egyesült Államokba menekülnek. Irmelin Indenbirken ezt követően egy német közösségben nőtt fel New Yorkban, és ugyan a szülei 1985-ben visszatértek Németországba, ő elhatározta, mindent megad a fiának, hogy semmiben ne szenvedjen hiányt.

Indenbirken titkárnak tanult, majd a képzés elvégzését követően ismerte meg a színész édesapját, George-ot, aki akkoriban képregényeket árult. Hamar egymásba szerettek, így nem volt kérdés, hogy közösen képzelik el a jövőjüket. A Leonardo nevet együtt választották egy firenzei utazásukkor, amelyen megnézték Leonardo da Vinci műveit. A kapcsolat azonban nem volt hosszúéletű, mivel DiCaprio még egyéves sem volt, amikor különváltak útjaik, azonban ezután is együtt nevelték gyermeküket. Ahogy a színész még egy 2014-es interjúban elmondta, édesanyja akkor is támogatta őt, amikor 12 éves korában közölte vele, színészettel szeretne foglalkozni, és efelől nem tágított.

Csak neki köszönhetem, hogy most azt csinálhatom, amit csinálok

– fejtette ki.

Bár Los Angeles keményebb környékén éltek, a színész korábbi állítása szerint örül annak, hogy látta a város mindkét oldalát. Édesanyja pedig sokat megtett a jövője érdekében, napi három órán át furikázta őt, hogy jobb középiskolába járhasson. Megesett az is, hogy Indenbirken a fia és a papparazzik kamerája közé állt, hogy megvédje őt, így nem meglepő, DiCaprio miért van oda ennyire az édesanyjáért, akinek véleménye mindennél többet jelent a számára.

Álomanyós lenne?

Kétségtelen, hogy a színész sokat köszönhet édesanyjának, azonban ez fordítva is teljesen igaz. Irmelin Indenbirken ugyanis rajta keresztül ismerte meg a kedvesét, David Wardot, akivel DiCaprio hozta őt össze egy vakrandin még 11 éve. Ugyan a rivaldafényt kezdetben nem feltétlen díjazhatta, mára fürdőzik benne. A színésznek pedig az is fontos, hogy a választottja jól kijöjjön az édesanyjával, ami az eddigiek ismeretében nem is olyan ésszerűtlen elvárás, mivel DiCaprio számos korábbi partnerével puszipajtások voltak – olykor a színészt otthon is hagyták.

Gisele Bündchennel például több rendezvényen is karöltve jelentek meg, míg Bar Refaelival 2010-ben együtt utaztak Németországba, hogy részt vegyenek egy jótékonysági eseményen. 2017-ben pedig Camila Morrone-val keltek közösen útra – ugyanazon magánrepülőgépből látták őket kiszállni Los Angelesben. Bár azt nem tudni, Indenbirken találkozott-e már fia állítólagos új kiszemeltjével, Eden Polanival, kijelenthető, hogy DiCaprio akkor a legboldogabb, ha nemcsak ő, hanem édesanyja is elégedett választottjával.

Hosszú a lista

Leonardo DiCapriót az elmúlt években több nővel is hírbe hozták már, köztük például Rihannával, azonban az közös pont bennük, hogy akkoriban egyikük sem volt 25 évnél idősebb – ami alátámasztja az elméletet, mely szerint a színész minél öregebb, annál fiatalabbakra bukik. A következő híreségekkel alkothatott egy párt az utóbbi esztendőkben:

Gisele Bündchen (1999-2004)

Bar Refaeli (2005-2010)

Blake Lively (2010)

Erin Heatherton (2012)

Toni Garrn (2013-2014)

Kelly Rohrbach (2015)

Nina Agdal (2016-2017)

Camila Morrona (2017-2022)

Gigi Hadid (2022. szeptember-december)

Victoria Lamas (2022. december-???)

