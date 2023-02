Porig alázták a South Parkban Harry hercegéket

Harry herceg és Meghan Markle körül már azóta gyűrűzik a botrány, hogy királyi kötelezettségeiket hátrahagyva az Egyesült Államokba költöztek. Az azóta megjelent netflixes sorozatuk, illetve a királyi sarj Spare, azaz Tartalék című könyve pedig csak olaj volt a tűzre. Jó kérdés, mit vétettek a South Park készítőinek, akik egy külön részt szenteltek annak, hogy lejárassák a párt. A sorozat egyik új epizódjában ugyanis azt mutatják be, amint Sussex hercege és hercegnéje a jobb élet reményében a South Parkba költözik.

Ha ideköltöznénk, az emberek azt hinnék, tényleg komolyan gondoljuk, hogy normális életet akarunk élni

– hangzik el Meghan Markle szájából a szériában.

Ahogy az epizódban látható, az érkezésük feldühíti a helyi közösséget, különösen Kyle-t, aki velük szemben lakik, és a házuk előtt parkoló magánrepülőgépükre, illetve a gyepen lovaspólózó hercegre panaszkodik:

Az óriási repülőgépük a házam előtt parkol, és folyamatosan azt akarják, hogy megvegyem a könyvüket.

A készítők abban a tekintetben kissé messzire mentek, hogy a néhai II. Erzsébet temetését is beleszőtték a történetbe, amin a pár is megjelent, viszont a királyi család kifütyülte őket, illetve egyik rokonuk az arcukra is szellentett. Bemutatják továbbá, hogy Harry herceg és Meghan Markle a magánélethez való jog mellett lobbizva ellátogat egy tévéműsorba, majd körútra indulnak, hogy azt hirdessék, privát szférára van szükségük – ami kisebb fricska a készítők részéről. Sőt, az epizód végén a herceg el is hagyja nejét, akivel szemben ő valóban magánéletre vágyik.

Megpróbáltuk egy márkává változtatni magunkat, de ezzel együtt termékekké is váltunk. Nincs több magazin és netflixes sorozat, élhetünk normális életet

– hangzik el Harry herceg szájából, aki a jelenet végén egyedül távozik, hátrahagyva Meghan Markle-t.