A brit Marilyn Monroe, aki a csillogásból a nyomorba süllyedt

A 2014-ben megjelent Funny Girl című regény alapján készült szitkom, a Funny Woman a napokban debütált a Sky Comedy brit tévécsatornán. A hatrészes sorozat Barbara Parker (Gemma Arterton) mindennapjait igyekszik bemutatni, aki előbb modellként bontogatta a szárnyait, majd tévésztárként futott be. Parker története ugyanakkor nem fiktív, hanem egy valós személy, Norma Anna Skyes életén alapszik. A modell-színésznő az 1950-es években az Egyesült Királyság egyik legnagyobb híressége volt, a brit Marilyn Monroe-nak tartották (akivel egyébként névrokonok is, mivel utóbbit születési nevén Norma Jeane Mortensonnak hívták), azonban idős éveire egy magányos, mondhatni, remeteként élő, bukott csillaggá vált.

A szőke, kifejezetten dekoratív Norma Ann Skyes az első nő volt a szigetországban, aki megmutatta a dekoltázsát a tévében, így nem véletlen, hogy egyre csak duzzadt a rajongói tábora. Akkora népszerűségre tett szert az 50-es években, hogy egyszer egy repülőtér mennyezete is beomlott, annyian várták, hogy élőben láthassák őt, pontosabban a kebleit, amelyekre biztosítást kötöttek. Az értékük akkoriban 100 ezer fontra rúgott, ami ma körülbelül egymillió fontot, azaz 426,5 millió forintot jelentene. Később a nevét Sabrinára változtatta, a legtöbben így is ismerik, azonban a hírneve a 60-as évekre már alábbhagyott. A Before Your Very Eyes című sorozatban, amelynek népszerűségét is köszönhette, egy buta szőke nőnek mutatták be, viszont ő egész életében arra törekedett, hogy kikerüljön ebből a skatulyából.

Betegség miatt szégyenkezett

A produkció kapcsán Norma Ann Skyes egyik unokatestvére, Graham Haslam elevenítette fel a tragikus sorsú modell-színésznő életét. 1936-ban látta meg a napvilágot a cheshire-i Stockportban Walter és Annie Sykes gyermekeként. Édesapja gépészként dolgozott, míg édesanyja varrónő volt. A 40-es évek végén Blackpoolba költöztek, ahol Annie Sykes egy szállodát üzemeltetett. Haslam beszámolója szerint unokatestvérének az élete akkor vett gyökeres fordulatot, amikor 11 éves korában reumás láztól és gyermekbénulástól szenvedett. Az ezt követő négy évben kórházba járkált, és a betegség maradandó károsodáshoz is vezetett, ami egész életében kísértette őt. A műtétek ugyanis hegeket hagytak a lábán, amit ezután folyton rejtegetett, pláne a fotózásokon.

A szüleimnek volt egy édesség- és dohányboltja Heaton Chapelben, úgyhogy eljött hozzánk néhány hónapra, hogy felépüljön. Emlékszem, a lába gipszben volt, de meg akarta mosni, a gipsz vagy egy tonnát nyomott. Beemelte a lábát a mosdókagylóba, amit egyszer elrántott a faltól, úgyhogy a plafonon keresztül ömlött be a víz

– emlékezett vissza.

Skyest azért is érinthette rosszul a betegség, mivel imádott úszni, akár 1,5 kilométert is leúszott egy nap alatt, amit a gyógyulása érdekében is folytatni kívánt. Később az úszásnak tulajdonították azt is, hogy ekkorára nőttek a keblei, amit ő büszkén vállalt. 16 éves korára már teljesen tisztában volt azzal, hogy külső adottságaival még sokra mehet, így azt hazudta az anyjának, hogy Bournemouthba megy nyaralni, de a valóságban Londonba indult, és soha többé nem nézett vissza.

Modellként bontogatta szárnyait

Az akkor még csak 16 éves Norma Ann Skyest egy fotósnak sikerült rávennie arra, hogy meztelen képeket készíthessen róla, azonban nem volt elégedett a végeredménnyel, így próbálta megsemmisíteni a fotókat. Később dolgozott többek között szobalányként és pincérnőként is, azonban karrierjének beindulását Sydney Aylett fotósnak köszönhette, akinek róla készült képei felkeltették a Before Your Very Eyes című sorozat alkotójának, Arthur Askey-nek a figyelmét. Askey akkori elmondása szerint egy fura rémálma volt, amelyben hatalmas kebleket látott, így az egész országot felkutatták, hogy megvalósíthassák elképzelését a produkcióhoz, és találjanak egy nőt, aki megfelel ezeknek az elvárásoknak. Ekkor bukkantak rá Skyesra, aki tökéletes alanynak bizonyult.

A modell elvállalta az állást, és Sabrinára változtatta a nevét, amelyet az 1954-es Sabrina című film alapján választott. A Before Your Very Eyes sorozatnak köszönhetően pedig 180 fokos fordulatot vett az élete. Askey ugyan a produkcióban nyújtott teljesítményét nem tartotta épp megfelelőnek.

Gyönyörű arca és alakja volt, de nem tudott rendesen alakítani, énekelni, táncolni, sőt még járni sem

– jegyezte meg még korábban, azonban a rajongók odáig voltak érte, így egyre több felkérést kapott. Számtalan fotózáson vett részt, illetve sok kisfilmben szerepelt.

Skyes népszerűsége rohamosan nőtt, heti szinten vagy ezer levelet kapott, és kész káosz uralkodott el a környéken, ahol megjelent. Egy sheffieldi bolt megnyitójára például négyezren látogattak el csak miatta. Londonban pedig megnyitottak egy Sabrina Bar and Grill nevezetű éttermet, és írtak egy szambadalt a tiszteletére.

Alig tudtam végigmenni az utcán úgy, hogy ne vegyen körül tömeg, és ne próbálják letépni a ruhámat. Őrület volt, nem volt tehetségem, tapasztalatom, de hirtelen sztár lettem. Annyira rosszul érintett a nagy tömeg, hogy csak álruhában tudtam kimenni

– mondta évekkel ezután Skyes, aki hiányos öltözéke miatt még az ascoti derbin sem nézhette együtt a versenyt a királyi családdal, köztük II. Erzsébet királynővel.

Nem tudta túlnőni korábbi szerepeit

Bár Norma Ann Skyes mindent megtett annak érdekében, hogy több legyen, mint egy buta, szőke nő, akitől a filmvásznon azt várták el, hogy inkább maradjon csendben, ezt nem tudta elérni. Képezte magát, színészetet, beszédtechnikát és éneklést tanult, azonban a próbálkozásai kevésnek bizonyultak. Az első filmjében például egy cockney akcentussal rendelkező nő szinkronizálta őt, ahogy a Blue Murder At St. Trinian című filmben vállalt szerepével sem tudott kitörni, mivel ebben a produkcióban is csak egy vonzó nőként jelenítették meg őt, még csak meg sem szólalt.

Ugyan próbált úgy tenni, mintha nem zavarná, hogy egy buta, szőke nőnek próbálják beállítani, mondván, sok pénzt keresett ezzel, ez később megváltozott. Már karrierje kezdetének legelső évében megvehette első autóját és lakását, amelyeket továbbiak követtek. Többek között Londonban és Hollywoodban voltak otthonai, ahogy egy sárga-fehér Chevrolet is a birtokában volt. Az ügynöke annyira tartott attól, hogy a kebleinek baja esik, hogy biztosítást kötöttek rá, akkor 2500 fontot ért 2,5 centiméterenként. Skyesnak azonban végül elege lett azokból a címkékből, amiket ráaggattak.

Utáltam, hogy csak bazári majom voltam, és a közönség nevetett rajtam. Fel akartam építeni a karrieremet egy hozzám illő műsorban, de csak kínos helyzetbe hoztak

– mondta később Skyes, akinek ezt követően is voltak próbálkozásai.

Ausztráliába indult turnézni, és az Egyesült Államokban is karriert szeretett volna építeni, így több filmben és színdarabban feltűnt, azonban nem tudta lemosni magáról, amivel korábban felcímkézték. Ha épp olyan szerepet kapott, ami megkövetelte tőle, hogy kifinomultabban viselkedjen, akkor is azt vágták a fejéhez, miért nem öltözött lengébben.

A párkapcsolatok terén nem volt szerencséje

Skyes élete során számos hírességgel alkotott egy párt, köztük David Whitfield énekessel, Steve Cochran színésszel és egy hannoveri herceggel. A boldogságot a német származású dr. Harold Melsheimer nőgyógyász mellett találta meg, aki mit sem tudott a múltjáról, így tiszta lappal indulhattak. A tehetős férfinak köszönhetően még fényűzőbb életet élhetett, volt jachtjuk, sportautójuk, sőt külön háló- és fürdőszobát tartottak fenn a kutyájuknak. A frigynek azonban 1970-ben végül befellegzett, elváltak, és ezzel együtt a modell-színésznőnek pazar életvitelével is fel kellett hagynia. Visszavonult a nyilvánosságtól, ami részben annak volt köszönhető, hogy rossz lett az egészségi állapota. Egy félresikerült hátműtét miatt tolószékbe kényszerült, és a fájdalomcsillapítók rabja lett.

Egy rajongója 2003-ban felvette vele a kapcsolatot, akinek Skyes arról számolt be, hogy alulértékelt színésznőnek és énekesnőnek tartja magát. Az ausztrál fan hozzátette, szerinte mindig is abban reménykedett, hogy inkább a tehetségéért, mintsem az alakjáért ismerik el őt, ám nem így történt. Norma Ann Skyes megszakította a kapcsolatot az Egyesült Királyságban élő családjával, akik semmit nem tudtak arról, hogy milyen körülmények között él. Ezzel csak azt követően szembesültek, hogy az 1950-es évek ünnepelt sztárja 2016-ban, 80 éves korában elhunyt vérmérgezés következtében. A lakásában csak pár bútort, illetve kalapokkal, cipőkkel, táskákkal és egyéb holmikkal tömött dobozokat találtak, amelyek még arra emlékeztethették őt, milyen is volt fénykorában.

(Borítókép: Norma Ann Skyes. Fotó: Keystone / Hulton Archive / Getty Images)