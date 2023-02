Galambos Lajos: Gyógyíthatatlan beteg vagyok

Ahogy korábban megírtuk, a Budapest Környéki Törvényszék közleményben tudatta az MTI-vel, hogy a másodfokú, jogerős ítélet alapján Galambos Lajosnak szerdán kellett volna jelentkeznie büntetése letöltésére, azonban a trombitaművész védőjén keresztül január 30-án kérelmet nyújtott be, amelyben a szabadságvesztés büntetés megkezdésére halasztást kért.

Miután a halasztási kérelem elbírálása a szerdai bevonulási határidőig nem volt lehetséges, a bíróság intézkedett a végrehajtás megkezdésének függőben tartására. Az elbírálás jelenleg is folyamatban, ezért nem kellett Galambos Lajosnak megkezdeni február 15-én a börtönbüntetését.

Gyógyíthatatlan beteg vagyok

– mondta a Bors megkeresésére Galambos Lajos telefonon, hozzátéve: emiatt kapott halasztást, szerdán pedig még nem állt módjában erről nyilatkozni. A portál szerint a trombitaművész már hónapok óta nem érezte jól magát, míg végül talált egy orvost, aki rálelt a problémára, ami állítólag az egész életére hatással lesz majd. Ám, hogy pontosan mi a diagnózis, azt nem szeretné nyilvánosságra hozni a zenész.

Még mielőtt bárki elkezdené, hogy persze, így akar meglógni a börtön elől, közlöm, hogy sokkal szívesebben bevonultam volna, mint azzal szembesüljek, hogy gyógyíthatatlan beteg vagyok. A büntetés ideje körülbelül egy év. A betegségem pedig addig szól, amíg utolsót nem lélegzem. És, hogy őszinte legyek, nagyon szeretnék még sokáig levegőhöz jutni

– közölte a lappal a zenész.

Galambos Lajosnak hiába van saját orvosszakértői véleménye, a Törvényszék egy másik szakértőt is kirendel, hogy megvizsgálja a zenészt. Erről Galambos Lajos jogi képviselője, Dr. Csontos Zsolt korábban azt nyilatkozta: megvizsgálták a benyújtott orvosi szakvéleményeket, és az alapján igazságügyi szakértőt rendeltek ki, aki már meg is kapta az ügyet és a papírokat. Az ő eredményei alapján dönthet úgy a bíróság, hogy felfüggeszti a szabadságvesztés végrehajtását, ha nem is végleg, de bizonyos időre. Azt is hozzátette: ügyfelével egyévnyi halasztást kértek.

Mint ismert, a Budapest Környéki Törvényszék, mint másodfokú bíróság december 7-én jogerősen három év hat hónap szabadságvesztésre, és négy év közügyektől eltiltásra ítélte Galambos Lajost, akit több társával együtt gazdálkodó szervezet részére tevékenységet végző, önálló intézkedésre jogosult személlyel kapcsolatban elkövetett vesztegetés bűntette és más bűncselekmények elkövetésével vádoltak. Galambos Lajosnak február 15-én kellett volna bevonulnia a kecskeméti börtönbe, ami a fentiek alapján végül a zenész halasztási kérelme miatt nem történt meg.

(Borítókép: Bodnár Patrícia)