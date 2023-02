Nyilvánosságra hozták Johnny Depp és Amber Heard legsötétebb titkait

Kétrészes dokusorozat debütált nemrég az HBO Maxon, amelyben Johnny Depp a The Sun brit lappal folytatott perét kísérhetjük végig. Azon bizonyítékokat is bemutatták, amelyek arról tanúskodtak, Johnny Depp bántalmazta nejét, ahogy a színész álláspontját is megismerhetjük. Nehéz eldönteni, melyik oldalnak higgyünk.

Johnny Depp és Amber Heard pereskedése éveken keresztül tartotta lázban a világot, ahogy a zátonyra futott házasságuk körülményei is egyre több kérdést vetettek fel. A pár még 2009-ben ismerte meg egymást a Rumnapló című filmnek köszönhetően, amelynek egyébként Depp volt a producere is. Heard akkor Tasha Van Ree-vel volt kapcsolatban, míg a színész párja Vanessa Paradis volt, ám a színésznő elmondása szerint Depp kitartóan üldözte őt. Négy évvel később 2013-ban jelentek meg először együtt egy eseményen, ezzel elismerve, hogy egy párt alkotnak, majd 2015-ben kötötték össze életüket. Alig egy év telt el az esküvő után, és Heard már távolságtartási végzést kért férje ellen, akit 14 alkalommal elkövetett családon belüli erőszakkal vádolt.

A válásról sikerült megegyezniük, azonban 2018-ban ismét előkerült az ügyük, miután a The Sun napilap feleségverőnek nevezte a színészt, aki erre válaszul elindította az évszázad perét – 39 millió fontot követelt – annak érdekében, hogy tisztára mossa a nevét. Bár a cikkben nem említették őt név szerint, könnyen kikövetkeztethető volt, hogy róla van szó. A bíróság végül úgy határozott, hisz Heardnek, így a színész elvesztette a pert a lap ellen. A cikk eredményeként ugyanakkor Depp karrierje nagy törést szenvedett, így 50 millió dolláros rágalmazási pert akasztott Heard nyakába, aki ellentámadásként 100 millió dollárra perelte be volt férjét. Végül Deppnek hitt az esküdtszék, azonban mindketten fellebbeztek az ügyben.

Johnny Depp és a The Sun napilap jogi hercehurcájáról az HBO Maxon nemrég egy kétrészes dokusorozat jelent meg, a Johnny vs. Amber, amelyben főleg azon bizonyítékokra koncentrálnak, amelyek alátámasztják vagy épp elvetik azt a feltevést, hogy Depp bántalmazta egykori nejét – megszólaltatva jogi képviselőjüket és különböző szerkesztőket is. Egy-egy epizódot szántak arra, hogy mindkét fél nézőpontját ismertessék – amelyek ráadásul a szöges ellentétei egymásnak –, felelevenítve a házasságuk legsötétebb időszakát, amire egyébként mindketten másképp emlékeznek, így a sorozatot megnézve is nehéz állást foglalni az ügyben.

Tekintve, hogy a londoni legfőbb bíróság Amber Heardnek és ezzel együtt a The Sunnak adott igazat, megerősítve, Depp bántalmazta a nejét, míg az Egyesült Államokban az esküdtszék már Deppnek hitt, felmerül a kérdés, most akkor melyiküknek van igaza. Senkinek és mindkettőjüknek.

Quasimodóként emlegette magát

A széria első epizódjában Depp verzióját ismerhetjük meg a történtekről, aki azért folyamodott perhez, mert a 21. században már semelyik filmstúdió nem támogat olyan színészt, aki efféle ügybe keveredik, így a karrierjéért kellett küzdenie. Ahogy a sorozatban elhangzott, a történtek olyan mélyen érintették Deppet, hogy Quasimodóként emlegette magát, azonban a per egyúttal azt is jelentette, hogy a magánélete egy olyan részét kell kiteregetnie a nyilvánosság előtt, amivel a saját hírnevét kockáztatja.

Az ügy azért volt érdekes, mert a vádlott nem a volt felesége, hanem a Sun volt, így felmerült a kérdés, miért ment volna el a tárgyalásig, hogy leleplezze azt a keveset a magánéletéből, amit a hírneve ellenére sikerült megőriznie, hacsak nem hitte, hogy ezek az állítások teljesen valótlanok. Kezdettől fogva arra koncentráltunk, hogy bebizonyítsuk, a Sun koronatanúja, Amber Heard hazudik

– jelentette ki David Sherborne, aki Johnny Depp vezető ügyvédje volt ebben az ügyben, és korábban ellátta már Diana hercegné, a Beckham házaspár és Elton John képviseletét is.

Mint azt Sherborne kifejtette, az ügy azért volt szokatlan, mert a kapcsolatuk során sok bizonyítékot gyűjtöttek össze. Amber Heard számos fényképet készített, de rendelkezésre álltak még SMS-ek, dokumentumok, orvosi feljegyzések, ahogy titokban készült felvételek is. Hozzátette, annak érdekében, hogy a pár helyrehozhassa kapcsolatát, egy terápiás folyamat részeként rögzítették a vitáikat, abból a célból, hogy később együtt meghallgassák, azonban az ügyvéd állítása szerint erre soha nem került sor, mivel Heard sosem mutatta meg a felvételeket. Sőt, néha akkor is bekapcsolta a hangfelvevőt, amikor Depp nem tudott róla.

A tárgyalás első napján Amber Heard jogi képviselője, Sasha Wass faggathatta ki a színészt, akiről azt mondta, mivel hozzászokott már ahhoz, hogy interjút készítenek vele, ügyesen válaszolt a kérdésekre. Azt is kifejtette, Depp mindvégig tagadta, hogy dühkezelési problémái lennének, azonban erről a férfi ügyvédje másképp vélekedett. Mint kijelentette, a színész önként elismerte, hogy problémái voltak az alkohollal és a drogokkal, legalábbis abban az értelemben, hogy valóban sokat ivott. Deppet azzal kapcsolatban is kérdőre vonták, milyen drogokat szedett, mire ő kifejtette, hogy az LSD mellett fogyasztott varázsgombát, kokaint, ecstasyt és vényköteles gyógyszereket, azonban azt kihangsúlyozta, hogy ketaminnal soha nem volt dolga. Heard ügyvédje említést tett arról is, hogy Depp a bizonyítékok szerint 2013 márciusában kezdett visszatérni az alkoholhoz és a kábítószerekhez.

Egy alkalommar Heard nevetett egy tetoválásán, amelyen az állt, hogy »Örökké Wino«, a feliratot »Örökké Winona«-ra cserélték. Bár korábban is látta, akkor kinevette azt a tényt, hogy a férfi iszákos, mire Depp feldühödött ettől a felvetéstől, így megverte és arcon ütötte

– mondta Sasha Wass, aki abból, hogy Heard szerint ez nem egyszeri eset volt, azt a következtetést vonta le, hogy Depp viselkedése egy családon belüli bántalmazó mintapéldája.

Megváltozott, ha ivott

A bemutatott hangfelvételek szerint Depp a volt nejét okolta azért, hogy újra alkoholhoz és kábítószerekhez nyúlt, ahogy a színész azt is pontosan tudta, ezen szerek hatása alatt megváltozott a viselkedése. Ezt az énjét szörnyetegnek nevezte. Sherborne kifejtése szerint, ha meghallgatjuk, mit mondanak a rögzített felvételeken, Heard többnyire arról panaszkodott, hogy Depp nem ütötte meg őt, amikor veszekedtek, hanem otthagyta, elmenekülve a vita elől.

Ha a veszekedés elfajul addig a pontig, ahol már sértő mindkettőnk számára, vagy ha odáig fajul a dolog, hogy fizikaivá, erőszakossá válik, azt szoktuk mondani: »Figyelj, mindenki menjen a maga dolgára. Legyél ott, ahol akarsz bébi, én bemegyek az irodába, és megpróbálom a kib*szott agyamat magához téríteni«

– hangzott el Depp szájából a bíróságon.

A színész ügyvédjének elmondása szerint ez pont az ellenkezője annak, amit attól hallanánk, aki családon belüli erőszakot követ el. Az epizódban bemutatnak olyan hangfelvételeket is, amelyen Depp azt javasolja nejének, üljenek le beszélni, és ne essenek egymásnak úgy, mint két bunyós. Heard egyébként egy magánnyomozót is felbérelt, Paul Barresit, akinek az volt a feladata, hogy mindent előásson a színész múltjából. A férfi elmondta, ugyan kapcsolatba lépett többek között a volt barátnőivel is, Winona Ryderrel, Kate Moss-szal és Traci Lords-zal, senki nem tudott rosszat mondani Deppről. Sőt, azt állították, túl nagylelkű, fizeti a barátai albérletét, orvosi számláit, és mindig ott van, ha segíteni kell.

A szériában mindemellett megmutatták azt az azóta már elhíresült felvételt is, amelyen az látható, hogy az ittas színész a konyhában tör-zúz, amit Heard felvett a telefonjával. Depp egyik védőügyvédjének, Jenny Afiának állítása szerint nem szoktak hozzá ahhoz, hogy káromkodást hallanak a bíróságon, azonban ragaszkodtak ahhoz, hogy mutassák meg a teljes videót, amelynek végén látszik, hogy Heard somolyog a kamerába, mint aki örül, hogy lencsevégre kapta a dühöngő Deppet.

Ezenkívül lejátszották Heard rendőrségnek tett vallomását is, amelyben arról számolt be, mit tett vele a férje: „Megragadta a fejemet, belemarkolt a hajamba és azt mondta: »Megütöttem a szemedet, mi? Hadd lássam, hadd lássam a szemed. Mi van, ha hátrahúzom a hajadat?« És hátrarántotta a fejemet, megpaskolta az arcomat. A hajamnál fogva tartott, nehéz ezt leírni. Közben rángatott, és már kezdett fájni, hisz a hajamnál fogva rángatott”. Sherborne ugyanakkor kihangsúlyozta, számos példa van arra, hogy a színésznő vallomása megváltozott, így az ügy arra épült, mennyire szavahihető Heard.

Túszként tartotta fogva?

Ahogy a sorozatban elhangzik, a Heard által legsúlyosabb incidensnek nevezett eset 2015-ben történt meg Ausztráliában, ahol Depp a Karib-tenger kalózai új részét forgatta. A színésznő azt állította, férje három napon át tartotta őt fogva túszként, és whiskys üvegeket vágott hozzá.

Depp mániákus volt, nagyon komolyan drogozott. Összetörte a házat, állítólag úgy 150 ezer dollár értékű kár keletkezett. Összefirkálta a műalkotásokat, és mindenütt törött üvegek voltak. Heard vallomása szerint teljesen elvesztette az önkontrollját

– mondta Sasha Wass ügyvéd.

Heard kifejtése szerint Depp Ausztráliában teljesen megőrült az alkoholtól és a drogoktól, levágta a saját ujjbegyét, majd elkezdett vele festeni a falakra, míg neki törött üvegen kellett átvonszolnia magát, ami miatt a bőre felszakadt. Ezzel együtt egy videót is lejátszottak, ami megörökítette a vitájuk utáni állapotokat, továbbá egy hangfelvételt, amelyben a mentők azt mondják, nem találják Depp ujjbegyét, és bőrátültetésre lesz szüksége. Sherborne kiemelte, Heard bármikor kimehetett volna a házból, ha kinyitja az ablakot, illetve az is különös, hogy készített egy ötórás felvételt, állítólag véletlenül.

Teljesen tönkretette a házat, egy csészét is eldobott, de nem találta el. Üvegekkel is dobálóztak. Amber bevallotta nekem, hogy ő dobta az első üveget, minden csupa vér volt

– hangzik el a felvételen, amivel kapcsolatban Depp ügyvédje hozzátette, ebből is látszik, hogy Heard kezdett el veszekedni vele, és a színésszel szemben neki nem voltak komoly sérülései.

Hozzám vágott egy vodkásüveget. A kezem a pult márványlapján pihent, és az első üveg elsüvített a fejem mellett. A második egy nagyobb üveg volt, az a bárpultba csapódott, ami miatt az ujjam hegye levágódott, és az összes csont teljesen összetört. Úgy nézett ki, mint a Vezúv. Aztán elfertőződött, és végül kétszer is meg kellett műteni. Nagyon bonyolult volt, de próbáltam visszaszerezni az ujjamat, és csak aztán próbáltam megbirkózni azzal az őrültséggel, hogy az a nő, akit elvettem feleségül, levágta az ujjamat

– mondta el Depp a kihallgatásán.

Az említett felvételen, ami a veszekedésük utáni eseményeket rögzítette, ezen kívül az is elhangzik, amint azt mondják a kiérkező mentősök, hogy ugyan Heard bal karján karcolások vannak, biztosak abban, hogy ő okozta magának őket.

Hazudott a rendőröknek

Heard visszaemlékezése szerint az utolsó családon belüli erőszakra utaló eset 2016 májusában történt, amikor Depp hozzávágott egy iPhone-t. Mint Sherborne megjegyezte, ez a szakításuk előtt történt, amikor a színész a közös lakásukba ment, ahol épp Heard tartózkodott a barátaival, majd távozott. Heard a kihallgatásán elmondta, férje azt ordította neki, vajon milyen keményen tudja megütni, mire ő sikítozni kezdett, hogy hívják a 911-et, és abban reménykedett, a barátai így tesznek. A helyszínre kiérkező két rendőr ugyanakkor nem látta dulakodás nyomát, ahogy Heard sérüléseit sem vélték felfedezni – holott a színésznő képeket készített a szétbarmolt szobáról és az állítólagos sérüléseiről. Erről egy felvételt is mutattak, amelyen valóban hallatszik, hogy Heard azt mondja a zsaruknak, nincs semmi panasza, mire ők elmennek.

Sőt, a hatóságok Heard kihallgatásán is rákérdeztek, mondta-e a rendőröknek, hogy Depp tett-e vele azon az éjszakán vagy korábban bármi rosszat. Heard erre azt válaszolta, az ügyvédje tanácsára utasította vissza a vallomástételt, azonban a zsaruk észrevették az arcán lévő sérülést, és rá akarták venni, beszéljen, hogy elkaphassák a tettest. Az őt kihallgató rendőrök erre ismét visszakérdeztek, valóban ezt mondta-e, azonban a színésznő ekkor már azt felelte, nem emlékszik pontosan a szavaikra, de erre utaltak, amikor meglátták az arcát. Heard megjegyezte azt is, azért nem jelezte eddig más bűnüldöző hatóságnak, amit Depp tett, mert próbálta elrejteni és titokban tartani az életüket.

Érdekes, hogy a nő nem tett soha feljelentést, és nem ment orvoshoz a sérülései miatt, pedig akkor nem lehetett volna vitatkozni az állításaival. Amber Heard azt mondta, nem akarta a nyilvánosságot, de azonnal felhívta a publicistáját, és hat nappal később elment a bíróságra, miközben azt a bizonyítékok is mutatják, nem kellett volna elmennie, hogy benyújtsa a távolságtartási végzést, de ő megjelent a papparazzik közepette, és jól megmutatta a zúzódásokat

– mondta David Sherborne, hozzátéve, Heard sérüléseivel kapcsolatban ők mindig is azt állították, hogy manipulálta a felvételeket, mivel két, ugyanabban az időben készült fotóról is megállapították, hogy teljesen másképp néznek ki.

Sherborne azt is érdekesnek vélte, hogy ugyan Heard távolságtartási végzést kért Depp ellen – ami azt jelenti, hogy a színész száz méternél nem mehetett volna közelebb hozzá –, azonban a színésznő mégis felkereste őt a hotelszobájában. Természetesen Heard ezt a beszélgetést is rögzítette, amelyben elmondja: „Szeretnél még újra velem lenni? Úgy érzem, meghalok nélküled. Mi lesz, ha meghalok nélküled? Szeretsz? Még mindig? Így akarod, hogy vége legyen? Így akarod befejezni?”. Heard azt is megkísérelte, hogy megöleli őt, azonban Depp nem hagyta, kijelentve, egy ölelés nem menti fel az alól, amit tett, és a szörnyűségeket sem feledteti, amiket mondott róla.

Heard : Kérlek, hagyd abba! Kérlek, hagyd abba!

: Kérlek, hagyd abba! Kérlek, hagyd abba! Depp : Nem vagy százas.

: Nem vagy százas. Heard : Csak meg akartalak ölelni, és elköszönni.

: Csak meg akartalak ölelni, és elköszönni. Depp : Mindent megadtam neked, amit csak tudtam. Mindent megtettem, hogy boldoggá tegyelek, de ez nem volt elég, te nem akarsz boldog lenni.

: Mindent megadtam neked, amit csak tudtam. Mindent megtettem, hogy boldoggá tegyelek, de ez nem volt elég, te nem akarsz boldog lenni. Heard : Téged akartalak, nagyon akartalak.

: Téged akartalak, nagyon akartalak. Depp : Nem kérek a szerelmedből, mert rohadtul nem szeretsz.

: Nem kérek a szerelmedből, mert rohadtul nem szeretsz. Heard : De szerettelek.

: De szerettelek. Depp: Tudod mit? Maradjon is ez múltidőben. Vedd úgy, hogy ez tévedés volt. Egy tévedés vagyok.

Heard ezen kívül azt is közölte volt férjével, féltette az életét, és azt akarta, hogy az egész világ megtudja, majd igen abszurd módon megkérdezte tőle, nem aludhat-e nála. Depp visszautasította, és hazaküldte őt, megjegyezve: „Tűnj el! Te egy rohadt kis sztriptíztáncos vagy, és az is maradsz”.

Hazug aranyásó

Az ügy előrehaladtával Amber Heardnek alig, míg Johnny Deppnek sok pártfogoltja akadt. A színésznőt egy hazug aranyásónak tartották, aki volt férje pénzére utazik, azonban ő mindig is tagadta ezen vádakat. A legtöbbekben az is felmerült, Heard egyáltalán miért maradt a színésszel, ha így viselkedett – bár a bántalmazó kapcsolatokban nem egyedülálló jelenség, hogy a bántalmazott nem tud elszakadni a bántalmazótól –, és a feministák is kikezdték őt, mert úgy vélték, a családon belüli erőszak valódi túlélőire nézve igen káros lehet, ha bebizonyosodik, hogy Heard mindvégig hazudott.

Ahogy a színésznő ügyvédje kifejtette, sok esetben arra épülnek az ügyek, ki mit mondott, de Deppék esetében sok bizonyíték állt rendelkezésre, mivel Heard felvette, mi történt vele. Voltak fényképek a sérüléseiről, naplóbejegyzések, orvosi feljegyzések, szöveges üzenetek, amelyek elmesélik az általa megcáfolhatatlannak tartott történetet. Sőt, a Depp korábbi ügyvédei által a védőknek tévedésből eljuttatott 70 ezer SMS is Heard jogászainak a rendelkezésére állt.

Az üzenetekből kiderült, hogy a drogok, az alkohol, a megbánás és a bocsánatkérés nagy szerepet játszott a kapcsolatukban, és ez Heard állításait támasztotta alá

– jegyezte meg Sasha Wass, felidézve azt a 2013-ban történt incidenst, amikor Depp lerészegedett, illetve kokaint fogyasztott, majd megpróbálta felgyújtani Heard egyik festményét, amit a volt párjától kapott. A színésznő ezt próbálta megakadályozni, mire állítása szerint a színész ráütött a kézfejével.

A sorozatban mutattak néhány SMS-t is, amelyeket Heard az édesanyjának küldött abban az időszakban, kijelentve, Depp az éjjel „durván elszállt”, már 24 órája tivornyázik, megőrült és erőszakos lett. Illetve hasonló üzeneteket írt az ezt követő hónapokban is, beszámolva arról, milyen sérüléseket okozott neki a színész.

A féltékenység tehetett mindenről?

A szériában említést tesznek azon esetről is, ami 2014-ben történt egy Los Angelesbe tartó magánrepülőn. Heard akkoriban New York-ban vett részt egy filmforgatáson James Francóval együtt, akire a sorozatban megszólalók szerint Depp nagyon féltékeny volt, mivel korban közelebb állt a színésznőhöz, mint ő. Heard vallomása szerint a színész már részegen szállt fel a gépre, dühöngött, sértő szavakkal illette őt, illetve egy alkalommal arcon rúgta és hátba ütötte. Az incidensről ugyanakkor Depp ügyvédje másképp számolt be.

A fedélzeten lévő emberek vallomása alapján egyértelmű, hogy vitatkoztak, amit Heard kezdett el. Ő volt az, aki felállt, hogy kimenjen WC-re, és Depp csak poénból kirakta a lábát, hogy megbotoljon benne. Mindenki, aki látta, azt mondta, hogy nem nyúlt hozzá, vagyis amit Heard mondott, nem történt meg

– jelentette ki Sherborne. Míg Heard ügyvédje azt mondta, bár Depp azt állította, a vázlatfüzetébe rajzolt akkor, az SMS-ei másról árulkodnak.

Maga Depp írt egy SMS-t az egyik színész barátjának: »Komolyan abbahagyom a piálást. Drágám, egész éjjel ittam, mielőtt felvettem Ambert, hogy elrepüljek LA-be múlt vasárnap. Csúnya volt, napok óta semmi kaja, porok, fél üveg whisky, ezer Red Bull és vodka, tabletták, két üveg pezsgő a gépen, és mi lett a vége? Egy dühös, agresszív, elszállt indián, aki trágárságokat üvöltözik, és sérteget minden barmot, aki a közelébe kerül«

– mondta Heard jogásza, hozzátéve, Depp ezt követően kiment a mosdóba, ahol elájult.

Az ügyvéd állítása szerint a fentebb felsoroltak mellett más vádak is elhangzottak. A színész és egy másik barátja például arról SMS-eztek, felgyújtanák és megfojtanák Heardöt, de előbb megd*gnák a hulláját, hogy biztosak legyenek abban, valóban meghalt. Depp az egyik hangfelvétel tanúsága szerint pedig arra akarta rávenni Heardöt, hogy vágja meg őt késsel.

Smink kellett a zúzódás elrejtéséhez

A színésznő jogi képviselője, Sasha Wass egy 2015 decemberében történt vitájukat is felelevenítette, amikor Depp ellátogatott Heard házába, azonban vitatkozni kezdtek. A színész összefirkálta a konyhapultot, illetve az ügyvéd állítása szerint az ágyra dobta Heardöt, majd rávetette magát, amitől összetört az ágykeret – ahogy ez a bemutatott felvételeken is látható. A jogász kifejtette, Depp a hajánál fogva megrántotta, csomóstól tépte ki a haját, még a fejbőre is kipirosodott, illetve lefejelte. Heard képeket készített a sérüléseiről, a foltokról, a felhasadt szájáról, a zúzódásról, amit Wass kifejtése szerint egy orra mért ütés vagy lefejelés is okozhatott.

A színésznő másnap James Corden műsorába volt hivatalos, azonban szólt a publicistájának (amivel kapcsolatban az SMS-t is megmutatták), nem biztos, hogy részt tud venni, mert balesetet szenvedett, és tele van kék-zöld foltokkal. Ennek ellenére mégis megjelent, az ügyvéd szerint a sérüléseit el tudták takarni sminkkel.

A sminkes vallomást tett, és elmondta, amit látott. Kétoldali zúzódásokat, egy vágást az ajkán és duzzanatot a szeme körül, vagyis ezzel alátámasztotta mindazt, amit Heard állított

– mondta a jogász, aki az ügy egyik fordulópontjának tartotta, amikor Depp elismerte, hogy lefejelte Heardöt, amit balesetnek nevezett – holott korábban tagadta, hogy bármikor is erőszakos lett volna.

Hazugnak és aranyásónak neveznek, pedig nem hazudok semmiről és nem akarok egy fillért sem a pénzedből. A családom, közvetlen baráti és családi köröm halálos fenyegetéseket kap. A kezdetektől fogva mondom, hogy én csak a becsületemért harcolok

– hallatszik egy hangfelvételen, amelyet Heard készített a Depp-pel való vitájáról.

A színésznő ügyvédje kiemelte, a pár válását követően a színész sok gyalázkodó SMS-t írt, nőgyűlölő kifejezésekkel illette Heardöt, és megfogadta, hogy kárt okoz neki. Állítása szerint többek között azt tervezte, elintézi, hogy lecseréljék őt az Aquaman 2. című filmben, amiben épp szerepet kapott.

Twitteren indítottak lejárató kampányt

Heard csapata egy kibervédelmi elemzőcéget is megbízott, hogy vizsgáljanak ki egy célzott online lejárató kampányt. Ahogy a Bot Sentinnel vállalat vezetője, Christopher Bougy kifejtette, 2020 elején keresték meg őket azzal a kéréssel, hogy járjanak utána a Twitteren folyó tevékenységeknek. Közel hatezer hamis vagy nem hiteles fiókot tudtak meghatározni, amelyek mindegyike Heardöt célozta meg. Bougy kiemelte, rágalomhadjáratot indítottak ellene, egy összehangolt befolyásolási kampányt, ami annyit takart, hogy egy felhasználói fiók tíz percen belül harmincszor tweetelte, hogy Heard egy bántalmazó aranyásó, ami futótűzként terjedt a platformon.

Nemcsak néhány elégedetlen rajongó volt, hanem egy célzott akció. A legkifinomultabb online támadás, amit eddig láttam

– mondta a szakértő, akinek nyilatkozatát Heard ügyvédje még kiegészítette azzal, hogy ezen bejegyzésekben több állítás is elhangzott a színésznő megbízhatóságáról és becsületéről. Elmondása szerint ezen felhasználók azt állították, a színésznő fantáziált, hazug volt, részeges, drogfüggő, illetve hogy félrelépett, így a karakterét gyakorlatilag meggyilkolták.

Nem hittek Deppnek

A Depp kontra Sun ügyben végül a bíróság a napilap oldalára állt, és a bíró úgy határozott, a szalagcím, miszerint a színész feleségverő, helytálló, mivel a 14 családon belüli erőszakról szóló állításból 12 igaz volt. Azt is kiemelte, Heard sem volt egy angyal, azonban úgy véli, egy bántalmazó áldozata volt. Míg a színész ügyvédei azt közölték, az ítélet éppoly perverz, mint amennyire zavarba ejtő.

A bíró elvetette azt a gondolatot, hogy Heard aranyásó lett volna, azonban azzal egyetértett, hogy a színésznő karriere valószínűleg kárát látta a pernek – ahogy Deppé is. A per elvesztése után a színész visszalépett a Legendás állatok filmsorozatban játszott szerepétől, erről a Warner Bros. egy közleményben tájékoztatott. Ugyan Depp fellebbezett az ítélet ellen, amelyet két bíró is meghallgatott, végül elutasították azt.

Nagyon sok családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügy az egyik személy szaván múlik a másik ellen. Ebben az esetben rengeteg Heardtől teljesen független bizonyíték állt rendelkezésre, de olyan bizonyítékok, amelyek azt támasztották alá, amit ő mondott. A bírót nemcsak Heard, hanem azek a független bizonyítékok is meggyőzték, úgyhogy nem voltam meglepve

– jegyezte meg Heard ügyvédje.

Az ügy folytatásaként Johnny Depp Virginiában újabb pert indított, akkor már a felesége ellen rágalmazás miatt. 50 millió dollárt követelt tőle, míg Heard 100 millió dollárról szóló ellenpert akasztott a nyakába. A tárgyalások 2022 tavaszán kezdődtek, és az esküdtszék végül a színésznek hitt. Deppnek 10,3 millió, míg Heardnek 2 millió dollár kártérítést ítéltek oda, azonban mivel mindketten fellebbezést nyújtottak be, az ügynek még mindig nincs vége.

