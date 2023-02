Novozánszki Fanninak, a ValóVilág egykori szereplőjének 2017 novemberében veszett nyoma. A rendőrség akkor elfogta B. Lászlót, akit a bíróság gyilkosság vádjával életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt, de fellebbezés miatt az eset még mindig nem zárult le, másodfokon folytatódik a tárgyalás. Ennek ellenére a lány holtteste sosem került elő.

Kamerafelvételek és GPS-koordináták alapján beazonosították, hogy B. László Szalkszentmártonban járt Novozánszki Fanni eltűnését követően, ahol lement a Dunához. Ezt megelőzően a feltételezett elkövető egy kenut is ellopott attól a sportszervezettől, melynek tagja volt – ahonnan ezért ki is zárták. A hatóságok speciális eszközökkel és búvárok bevonásával átkutatták a folyó azon szakaszát, de a lány maradványaira nem bukkantak rá.

A Fanni-ügy az első perctől fogva nagyon foglalkoztatja a civil embereket is. Rengeteg levelet kapok a mai napig, különböző teóriákkal, persze ezeknek az írásoknak a nagy része nem vehető komolyan. Volt, aki a túlvilágról kapott üzenetet Fannitól, más pedig a sarki kisboltban látta. Amit azonban ez a szakmérnök jelzett, majd szóban is elmondott, még számomra is elgondolkodtató