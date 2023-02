Egyre durvább részletek derülnek ki Brooklyn Beckham és Nicola Peltz esküvői botrányáról

David és Victoria Beckham elsőszülött gyermekének tavalyi menyegzője körbejárta a világsajtót, így gyorsan megtanultuk azt is, kicsoda az újdonsült ara, a dollármilliárdos örökösnő, Nicola Peltz. A hetedhét országra szóló eseményre világsztárok voltak hivatalosak, és úgy tűnt, pénz nem számít. Pedig nagyon is, azonban nem csak az anyagiak mérgesítették el az esküvőszervezőkkel a kapcsolatot. Az ügy végére bírósági döntés tesz majd pontot.

Az egykori focista és a valamikori popénekesnő a világ egyik legismertebb sztárpárja, ennek köszönhetően a gyermekeikkel foglalkozó sajtóhírek is nagy közérdeklődésre tartanak számot. A sztárpletykákra éhes közönségnek pedig nem is kell jobb csemege egy 1,3 milliárd forintba kerülő, háromnapos luxusesküvőnél – amelyet a Peltz család 33 milliárd forintos Palm Beach-i luxusbirtokán tartottak. Mint megírtuk, most az is kiderült, milyen botrányos felvezetés után mondták ki a boldogító igent, azóta pedig újabb és újabb részletek derülnek ki a kaotikus szertartásról.

Megsértődött az örömanya

Brooklyn Beckham és az egészen addig a manhattani elit körein túl szinte teljesen ismeretlen menyasszonyának egybekelése a 2022-es év egyik nagy attrakciója volt. A gyémánt ékszerek, dizájnerruhák, műmosolyok és pompa mögött azonban pont ugyanolyan viszontagságok húzódtak meg, mint sok átlagos családban, amikor az érintett felek már csak azt kívánják, legyenek végre túl az egész hűhón.

A több száz WhatsApp-üzenet alapján az ara sem könnyítette meg a helyzetet.

Arról már lehetett olvasni, hogy állítólag leendő anyósával is összekülönböztek a ruha kérdésében – idén lesz ugyanis 15 éve, hogy a Spice Girls egykori tagja divattervezőnek állt, saját nevét viselő cége azonban eddig még nem tudott nyereséget termelni. Ehhez jól jött volna némi segítség az új menytől, hatalmas ingyenreklám lett volna, ha a világ magazincímlapjain a márka kreációja virított volna.

Peltz kisasszony azonban másképp gondolta, és egy Valentino ruhában ment férjhez, beállva ezzel olyan hírességek sorába, mint Jennifer Lopez, Anne Hathaway, Gwyneth Paltrow vagy Máxima holland királyné. Ha lehet hinni a bennfenteseknek, Victoria emiatt igencsak megneheztelt az újdonsült családtagra. Ezt azonban Nicola tagadja.

Az örömapa szerint ez egy „szarshow”

A jelenleg 80 éves, önerőből, jobbára élelmiszeripari befektetéseiből milliárdossá lett Nelson Peltz egy 188 oldalas keresetet nyújtott be Florida állam bíróságára, amelyben megjelölte, hogy szeretné visszakapni az esküvő előtt három héttel kirúgott szerveződuótól az 57 millió forintos előleget. (Csak hogy érezzük az arányokat: a Peltz család vagyonát 610 milliárd forintra becsülik.) A perbe fogott rendezvényszervezők, Nicole Braghin és Arianna Grijalba nem ismeri el a periratban szereplő mulasztásokat, ők is beperelték a „zaklató milliárdoscsaládot”, személyesen a menyasszonyt és édesanyját, Claudia Peltzet, valamint az esküvői dekorációért felelős Rishi Patelt.

Miden költséget összeadva akár 150 millió forinttal is apaszthatja a család bankszámláját, ha nekik ad igazat a miami bíróság – írja a Daily Mail. A keresetükből megtudjuk, hogy Peltz úr „szarshow-nak” titulálta az esküvőt már az előkészítési fázisban, és le akarta mondani az egészet, de a felesége könyörgött neki, hogy ne tegye, mert az romba dönthetné lányuk karrierjét, megalázná őt a világ előtt.

A menyasszony frizurájáért és sminkjéért 43 millió forintnak megfelelő dollárt plusz utazási költséget számlázott ki a fodrász és a sminkes, az örömanya kérte az esküvőszervezőket, hogy ne mondják el a férjének, mert az „megölné őt, annyira haragudna” a pénzkidobásért. Illetve azt is megtudjuk, hogy a Peltz család roppant tartott arról, hogy a perfekcionista Victoria Beckham valami kivetnivalót talál a szervezésben, rájön a hiányosságaira.

A vőlegény szerint a vendéglista kész csőd

A duó által működtetett Plan Design Events mindössze hat héttel az esküvő előtt vette át a szervezési feladatokat, miután a szakma nagyágyúja, a Catherine-Zeta Jones és Michael Douglas esküvőjét is szervező Preston Bailey közös megegyezéssel visszaadta az egy évvel korábban elvállalt munkát a szoros határidőre hivatkozva. Az új delikvensek 114 millió forintnak megfelelő dollárért vállalták el a felkérést, amelynek felét fizette ki a Peltz család előleg gyanánt.

A szakemberek azonban nem számoltak azzal, hogy mekkora káosz fogadja majd őket.

Több, nem egyező vendéglista, tele A listás sztárokkal, akiknek az odautaztatása nem volt megszervezve, de a torta és a virágok kérdése sem volt megoldva, ahogy nem volt se fodrász, se sminkes, se fotós, se videós visszaigazolva, a menyasszonnyal meg sosem lehetett beszélni, annyira mással volt elfoglalva. Ha válaszolt is, nem volt hajlandó táblázatokat nézni, sms-ben várta a vendéglista változtatásait.

A napi 17 órát dolgozó szakemberek szerint a pár viselkedése ég és föld volt. Míg Brooklyn Beckham úriemberként mindent mindig megköszönt nekik, Nicola Peltz dühös üzeneteket írogatott, semmi sem felelt meg neki, egyáltalán nem értékelte, hogy miután szervező nélkül maradt az esküvője, valakik egy nehéz helyzetet felvállalva szívüket-lelküket beletéve robotolnak éjt nappallá téve, hogy megbízóik ne maradjanak szégyenben a világ előtt – írja a The Mail on Sunday egy forrásra hivatkozva.

Az esküvőszervezők beszámolója alapján Nicola Peltznek a vége felé közeledve már szinte mindennel problémája akadt. (Édesanyját pedig a költségek ebből fakadó elszállása aggasztotta.) Nem tetszett neki a zenekar, az ételek neve, hogy a fehér virágok közt volt nem teljesen hófehér is, de nem volt megelégedve az előző szervező által felbérelt csapattal sem. Volt, akit lassúnak tartott, másban azt kifogásolta, hogy nem akar hétvégén dolgozni. Ki volt akadva azon is, hogy a leendő férje kiket hív meg, a végére szemlátomást annyira ki volt már borulva, hogy sms-ben tudakolta mérgesen a szervezőktől:

mégis ki a fene az a Meghan a vendéglistán?

A Peltz család szóvivője szerint a szervezők panasza tele van pontatlanságokkal, állításaik pedig nem megalapozottak.

A szerző luxusszakértő.

(Borítókép: Brooklyn Beckham és Nicola Peltz 2022. augusztus 11-én. Fotó: Jon Kopaloff / WireImage / Getty Images)