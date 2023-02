Biztató hírek érkeztek Jeremy Renner állapotáról

Jeremy Renner – aki Sólyomszemet is játssza a Bosszúállók című Marvel-sorozatban – az év elején szenvedett balesetet, amelyet követően helikopterrel szállították kórházba. Barátai szerint évekbe telhet, mire a híresség felépül.

Az előadóművész több orvosi beavatkozáson is átesett, miközben a kórházban lábadozott, és Instagram-fiókján keresztül gyakran kifejezte háláját az orvosok irányába.

A Hangya, Paul Rudd és kollégája, Evangeline Lilly is meglátogatta Rennert a január 1-i hóbaleset után, amiben Renner az unokaöccsét mentette meg és 30 csontját törte.

Lilly az Access Hollywoodnak azt nyilatkozta, hogy Renner ereje és fejlődése fantasztikus. Amikor belépett hozzá, nem is értette, hogyan tud Renner mozogni és járkálni.

Arra számítottam, hogy majd ülök az ágya szélén, fogom a kezét, ő nyögdös a fájdalomtól, és nem képes mozogni. Ehhez képest a barátaival nevetgél és mozog. Ez igazi csoda! Jeremy hihetetlenül kemény, és fantasztikusan gyógyul.

Lilly hozzátette, Renner elmondta neki, nagyon intenzív, halálközeli, traumatikus élményt élt át.

Rennert már hazaengedték, és a múlt hónapban megosztott egy képet magáról, amint fizikoterápián vesz részt.

„Ezek a törött csontok meg fognak gyógyulni, erősebbé válnak, ahogy a családdal és a barátokkal való szeretet és kötelék is elmélyül” – jelentette ki a színész, aki most elektroterápián vesz részt, erről egy videót is megosztott a közösségi oldalán.

(Borítókép: Jeremy Renner 2017. március 5-én. Fotó: Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)