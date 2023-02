Katalin hercegné kamerák előtt paskolta meg Vilmos herceg fenekét

Vilmos és Katalin majd kicsattant a boldogságtól, a walesi herceg és a hercegnő kézen fogva sétált a vörös szőnyegen, a hercegnő jókedvében aztán megpaskolta férje fenekét. A nyilvános szeretetnyilvánítás eme formája felbolydította az internetet, és sok felhasználó megjegyezte, hogy üdítő volt látni, hogy a pár láthatóan nem fél kimutatni egymás iránti szeretetét, írja a Vogue magazin.

Vilmosék nem először mutatták ki egymás iránti feltétlen szeretetüket – a 2012-es londoni olimpián például a lelátón szurkolás közben átölelték egymást –, de a nyilvános eseményeken azért többnyire kerülni szokták a nyílt testi kontaktust.

Feltételezték, hogy ők ketten Erzsébet és férje, Fülöp herceg példáját követik, akik ritkán fejezték ki egymás iránti gyengédségüket, miközben királyi szerepüket vállalták. Most viszont megmutatták, hogy ők sincsenek fából, az érzelmeknek és az ösztönöknek ők sem tudnak mindig parancsolni.

Vilmos később a könnyeivel küszködött, amikor Helen Miller Oscar-díjas és kétszeres Golden Globe-díjas színésznő lerótta kegyeletét II. Erzsébet királynő előtt.

Beautiful speech by Dame Helen Mirren at the BAFATs last night.#QueenElizabethII pic.twitter.com/tV3fvF5ey6