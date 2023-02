Sztárban Sztár: Papp Szabit leváltották, Oláh Ibolya tarolt

Vasárnap este elkezdődött a TV2 Sztárban sztár című műsorának 9. évada, amelyben nemcsak a zsűri, hanem bizonyos szempontból a szabályok is megújultak. Az első adásban sok jó produkciót láthattak a nézők, amelyek között voltak egészen kiemelkedőek is. Egy versenyzőnek viszont, ahogy az lenni szokott, már most távoznia kellett – Zdroba Patrik búcsúzott a műsortól.

Kilencedik évadához érkezett a TV2 egyik legsikeresebb produkciója, a Sztárban sztár. A műsorban ezúttal is 12 versenyző küzd meg a Magyarország legsokoldalúbb előadója címért – hogy pontosan kikről van szó, azt január végén leplezte le a csatorna. A közt idén Judyt (Groovehouse), Sipos Tamást (Irigy Hónaljmirigy), Gubik Petra énekes-színésznőt, Zdroba Patrikot, Schoblocher Barbarát (Blahalouisiana), Molnár Tibor Attilát, azaz Trap kapitányt, Tarján Zsófit (Honeybeast), Valkusz Milánt (Valmar), Halastyák Fannit (Nemazalány), Kiss Ernő Zsolt színész-táncművészt, Oláh Ibolyát és Kamarás Ivánt láthatják a nézők.

Újdonság, hogy az eddig négytagú zsűri öttagúra bővült: Papp Szabi, Lékai-Kiss Ramóna és Kökény Attila mellett Marics Peti és párja, Tóth Andi csatlakozott a döntnökökhöz. A show házigazdája idén is Till Attila.

Papp Szabit leváltották

Az első adás közös produkcióval indult, majd rögtön kiderült, hogy a versenyzők milyen előadók bőrébe bújva debütálnak a kilencedik évadban. Nem kellett sokat várni arra sem, hogy a megújult zsűri elfoglalja a helyét és kezdetét vegye a ruhamustra, ami azért még messze nem volt olyan izgalmas, mint a korábbi évadokban, de azért persze így is érdekesek voltak a szerelések.

Tóth Andit és Marics Petit összeöltöztették, és szándékosan nem egymás mellé ültették őket, Lékai-Kiss Ramóna pedig Kökény Attilával összepasszintva ezüstcsomagolást kapott. Papp Szabi a megjelenésével kakukktujásnak számított, talán mert

korábban ő volt a döntnökök elnöke, ám ezt most Lékai-Kiss Ramóna gyorsan leszavazta, saját magát nevezve ki a csapat élére.

Till Attila tyúklábmintás öltözéke egyáltalán nem okozott meglepetést senkinek, a bohém személyiségéhez abszolút passzolt a ráadott ruha.

Időközben az is kiderült, hogy nemcsak a zsűri, hanem a szabályok is változtak valamelyest. A három, legkevesebb nézői szavazattal rendelkező versenyző közül a zsűri még megmenthet egyet, a két veszélyzónás játékos közül pedig továbbra is a nézők döntik el, kit szeretnének hazaküldeni. Az első körös nézői szavazás persze inkább szimpátiavoks, hiszen ahogy az lenni szokott, Tilla már az adás elején elindítja a szavazást, még azelőtt, hogy egyetlen versenyző bizonyított, illetve színpadra lépett volna.

A pontozás továbbra is színjáték

A versenyt Kiss Ernő Zsolt produkciója nyitotta, aki Hugh Jackmanként állt színpadra és a The Greatest Showman című musicalből a The Greatest Show című dalt adta elő. A zsűri rögtön be is bizonyította, hogy a pontozásra ezúttal sem görcsölnek rá nagyon: bár volt, aki korábban szigort ígért, ez a későbbi produkcióknál sem igazán valósult meg – Papp Szabi volt az egyetlen, aki többször is 8 pontot adott, de ennél lejjebb nem ment még ő sem. Magyarán teljesen fölösleges bohóckodni tíz pontokkal, osztályozhatnának úgy, mint az iskolában, és még akkor sem kapna négyesnél vagy talán hármasnál rosszabbat senki. Kiss Ernő Zsolt előadása egyébként rendben volt, színész-táncművészként abszolút passzolt hozzá a musical, így nem mondhatni, hogy túl nehéz volt a dolga.

A Blahalouisiana énekesnője már érdekesebb feladatot kapott. Schoblocher Barbara, aki állítása szerint azért tartotta jó ötletnek, hogy szerepeljen a műsorban, mert így hidat képezhet az underground szcéna és a mainstream között, Kovács Kati bőrébe bújt, akit hangban és mimikában is tökéletesen hozott – tényleg egy valóságos időutazásra vitte a közönséget. Ő például abszolút üde színfoltja volt az adásnak, amit a zsűri is maximálisan értékelt.

Gubik Petra lebontotta a stúdiót

Kamarás Iván következett a sorban, aki rögtön egy női előadót kapott: a színésznek Chert kellett utánoznia, ami azért több sebből is vérzett. A versenyzőn persze látszott, hogy azért igyekezett, de a megjelenése inkább hatott parodisztikusnak, amit az arckifejezéséből ítélve ő is érzékelt. Nem egyszerű férfiként női énekest hozni, így az, hogy végül ő és a szintén női előadót alakító Zdroba Patrik került veszélyzónába, nem meglepő, a feladatkiosztás tekintetében pedig nem is annyira igazságos velük szemben, hogy rögtön az első adásban nehezebb dolguk legyen a többieknél. De ne szaladjunk ennyire előre.

Hivatalosan végül nem is ő lett a nap győztese, nálunk mindenképp Gubik Petra volt az abszolút nyertes, aki az AC/DC frontemberét alakította. Egyrészt Brian Johnson hangszínét marha nehéz hozni, másrészt egy olyan dalt előadni, amit generációkon átívelően mindenki ismer, szintén nem egyszerű feladat, hiszen a produkciót azonnal van mihez hasonlítgatniuk a nézőknek. Márpedig a Highway to Hell című nóta ilyen, Gubik Petra pedig egy hős, hogy ilyen energiával és a hangját ilyen szinten elváltoztatva képes volt lekopizni az eredeti előadót. Teljesen érthetetlen, hogy Tóth Andi mire föl adott 9 pontot erre a produkcióra, amivel Gubik konkrétan lebontotta a stúdiót – az, hogy ő szereti és ezerszer elénekelte ezt a dalt, teljesen logikátlan magyarázat erre.

A másik nagy meglepetés Sipos Tamás volt, akitől a mirigyes múltja miatt inkább számított volna paródiára az ember, de abszolút nem azt kaptunk. Sipos Dr. Alban bőrébe bújva érkezett a színpadra és olyan Sing Hallelujáht nyomott, hogy azt öröm volt nézni. Még ha nem is volt minden ponton tökéletes a produkció, látszott, hogy abszolút komolyan vette a feladatot, ráadásul ő volt az első, aki a zsűrit is próbálta bevonni a show-ba.

Nemazalánnyal jól kitoltak

Halastyák Fanni (Nemazalány) nehezített pályát kapott abból a szempontból, hogy az egyik zsűritagot, Tóth Andit kellett alakítania. Volt már ilyesmire példa, de rögtön az első adásban egy ilyen feladatot kapni azért nem éppen fair – nem elég, hogy valószínűleg izgulnak is a versenyzők, hiszen ki kell lépniük a komfortzónájukból, Halastyáknak ráadásul azzal is meg kellett küzdenie, hogy bizonyítson az előtt, akit utánoznia kell. Nem elvárható az sem, hogy ilyen esetben teljesen objektíven ítélkezik az alany, akinek ráadásul a párja is a döntnökök soraiban ül, és valószínűleg teljesen máshogy látja a produkciót, mint a többiek, akik nincsenek személyes kapcsolatban Tóth Andival. Ahhoz képest egyébként, amennyire lehúzták a produkciót, egyáltalán nem volt rossz – Halastyák többnyire el is találta a megfelelő hangszínt, és láthatóan bele is tette az előadásába a maximumot.

Mint fentebb említettük, Kamarás Ivánhoz hasonlóan az RTL-től elhalászott Zdroba Patrik szintén női előadót kapott. Anastaciát kellett alakítania, akit hangban szinte tökéletesen hozott, a színpadi mozgása viszont azért hagyott némi kívánnivalót maga után. Őt Molnár Tibor követte, aki Desh bőrébe bújva rögtön egy csavarral indította a belépőjét – a műsor történetében nem először fordul elő, hogy valaki az udvaron indítja a produkcióját és onnan esik be a színpadra, nos, egy ilyet láthattunk most is – a Kukásautó című számhoz illeszkedve az előadó egy kukásautón érkezett a helyszínre.

Miután Marics Péter a tavalyi évadban nagyot alakított, a ValMar duó másik tagjára, Valkusz Milánra érthetően sokan voltak kíváncsiak. Milo a kétszeres Grammy-díjas énekes-rapper, Lil Nas X bőrébe bújva jelent meg a színpadon és meglepően klasszul teljesített – bár helyenként (főleg a dal második felében) mintha picit elcsúszott volna a hangja, a refréneket tökéletesen hozta, és mivel a dalválasztás is jó volt, így abszolút nagy sikert aratott. Az is sokat hozzátett a látottakhoz, hogy az énekes érezhetően egyáltalán nem izgult, magabiztosan vette birtokba a színpadot, és a mozgása is tökéletes volt.

A Groovehouse-ból ismert Judy az első adásban Cserháti Zsuzsát hozta. Egy steril produkciót kaptunk, Judy tisztán énekelt, abszolút kifogástalan volt az egész. Őt Tarján Zsófi követte, aki Bangó Margitként jelent meg a színpadon – ez hálátlan feladat, egyrészt nagyon unalmas már, hogy az évadokban ugyanazokat az énekeseket kell a versenyzőknek utánozniuk, másrészt egy ilyen produkcióban nem tud kiteljesedni az előadó, Tarján Zsófinak olyan feladatot kellene adni, ahol meg tudná mutatni, milyen fantasztikusan nagyot tud énekelni, ha kell. Kicsit aggódtunk is, hogy emiatt hátrányba kerül majd, mert jóval több van benne annál, mint hogy az első adásban kiessen. De szerencsére ezt a nézők is így gondolják.

A sort Oláh Ibolya zárta, aki végül hivatalosan a nap győztese lett.

A Megasztár egykori versenyzőjének Freddie-t kellett alakítania, amit kifogástalanul meg is tett. Oláhnak egyébként azért lehet majd a későbbiekben nehéz ez a verseny, mert annyira egyedi a hangszíne, hogy ha egy olyan előadót kap, ami ehhez nem passzol, nem fogja tudni hozni hangban. Az adás végi sorsolásnál persze megint egy testhezálló feladatot sorsoltak (vagy osztottak?) ki neki a szerkesztők.

Zdroba Patrik búcsúzott

Az új szabályoknak megfelelőan a műsor végére hárman álltak Till Attila mellett, akik közül a zsűri Molnár Tibort mentette meg. Az újabb körös nézői szavazás által pedig végül az ex-RTL-es Zdroba Patrik búcsúzott, és a TV2 új sorozatának szereplője, Kamarás Iván maradt versenyben. Jövő vasárnap folytatódik a megmérettetések sora, amiben a már említett tény okoz csak némi szomorúságot – mégpedig, hogy egész egyszerűen állandóan ugyanazokat az előadókat kell utánozniuk a versenyzőknek, akiket már a korábbi évadokban, vagy esetlegesen a Sztárban sztár leszek! adásaiban láthattunk. Ebben sem ártana egy kis megújulás.

És ha már itt tartunk, a megújult zsűri egyelőre még furcsa egy kicsit. Bár továbbra is megy a poénkodás, valahogy nem annyira felszabadult még a csapat. Ez főleg Marics Petin látszik, persze érthető, hogy neki még szoknia kell a szituációt, ahogy Tóth Andinak is, akinek a megnyilvánulásai valahogy még nem annyira természetesek. De idővel majd ez is változik biztosan.

(Borítókép: Sztárban Sztár-zsűri. Fotó: Papajcsik Péter)