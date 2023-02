Kapcsolatba lépett a McCann család a magát a lányuknak kiadó lengyel nővel

Tovább bonyolódik annak a 21 éves lengyel lánynak a története, aki azt állítja, ő az évekkel ezelőtt, még kislányként eltűnt Madeleine McCann. A most Julia Wendel néven élő fiatal nő egy Instagram-oldalon közölte teóriáját a nagyvilággal, amely olyan felkapott lett, hogy mostanra közel egymillió követőre tett szert. A hír természetesen a McCann családhoz is elért, akik Wendel elmondása szerint már fel is vették vele a kapcsolatot.