Már nem kizárólag a női hírességek uralják a szépségipart, mivel egyre több „A” kategóriás férfi celeb is piacra dob különböző arckrémeket, körömlakkokat és egyéb szépségápolási terméket. De mi keresnivalója van egy ráncosodás elleni krémeket gyártó márka élén Brad Pittnek, Pharrell Williamsnek, vagy éppen Travis Barkernek?

A különböző hírességek nevével fémjelzett márkák a legtöbb esetben már az indulásukkor hatalmas sikerre vannak ítélve, így nem is meglepő, hogy a legtöbb celeb, híres előadó, színész és művész mára már rendelkezik valamilyen saját termékkel.

Van, aki a divatszakmában próbál szerencsét, mások különböző üdítőkkel, energiaitalokkal vagy alkoholos termékekkel igyekeznek saját vállalkozást indítani, az elmúlt időben pedig a hírességek körében egyre népszerűbb a saját márkás szépségápolási szerek piacra dobása is. A különböző hidratálókrémek, arcápolási szerek, samponok világába belekóstolt már Rihanna, Selena Gomez, Lady Gaga és Kim Kardashian is, így ahogyan az látható is, az „A” kategóriás előadók és hírességek nagy része, aki a szépségápolásban látta meg az üzleti sikert, többnyire nő volt.

Csak volt. A 2022-es évben ugyanis hatalmas változás állt be a szépségipari termékek piacán is, ahol egyre több, világszerte ismert férfi híresség neve és terméke tűnik fel.

Nem is akármilyen hírességek indították már el saját szépségápolási márkájukat. a listán szerepel Jared Leto, a saját ruhamárkát is indító Brad Pitt, Travis Barker, Harry Styles és Pharrell Williams.

De miért lett ennyire népszerű a férfiak körében az iparág, és mivel törtek be a szűk női piacra ezek a hírességek?

A 2022-es nagy szépségápolási celeblázat megelőzően már évekkel korábban volt olyan, aki szerencsét próbált ezen a piacon. Pharrell Williams 2020-ban keltette életre a Humanrace nevű arcápolási termékcsaládot, majd egy évre rá az extravagáns öltözékeiről híres, sokszor meglehetősen feminin Harry Styles is saját smink- és körömlakk-kollekciót álmodott meg Pleasing márkanév alatt.

Próbálkozásaik pedig láthatóan meghozták a várva várt sikert, ugyanis a termékek megjelenését követően 2022-ben robbanásszerűen jelentek meg a különböző férfi hírességek által megálmodott termékek a piacon. Tavaly jelent meg Idris Elba és felesége, Sabrina Dhowre Elba bőrápolási termékcsaládja a S'able Labs, majd Travis Barker – talán új menyasszonya, Kourtney Kardashian hatására – CBD-olajjal átitatott, vegán bőrápoló termékeket dobott piacra Barker Wellness néven még szeptemberben.

A következő hetekben Jared Leto és Jonathan Keren mutatta be a Twentynine Palms márkát, amely bőrápolási termékeket árul, majd Hollywood egyik legismertebb arca, Brad Pitt is bejelentette öregedésgátló, Le Domaine elnevezésű ránctalanító kollekcióját, amelyet a színész Marc Perrinnel, Pitt és Angelina Jolie franciaországi szőlőbirtokának borászával közösen álmodott meg.

Ugyan a termékek és gyakran a célzott piac is nagyban eltér ezek esetében, de egy dolog közös bennük a szakma eddigi trendjeivel ellentétben: ezúttal férfiak által megalkotott márka dobott piacra főként férfiaknak szóló szépségápolási termékeket.

Hiába azonban a rajongott hírességek neve, ez nem minden esetben garantálja a töretlen lelkesedést a termékeik iránt, mivel egyes szépségápolási márkák – főként a borsos áruk miatt – nagyban megosztották a közönséget.

Nem is ok nélkül, ugyanis

Leto szemkörnyékre való krémje 97 dollárba (35 ezer forintba) kerül, míg Pitt öregedésgátló, ráncosodás elleni széruma 370 dollárjába (133 ezer forintjába) fáj a külsejére ügyelő vásárlónak.

A piac pedig részben ezeknek köszönhetően hasít is. 2022 júliusában a Future Market Insights arról számolt be, hogy az ágazat globális értéke körülbelül 13,5 milliárd dollár, amely a becslések szerint 2029-re elérheti a 28,3 milliárd dollárt. A múlt hónapban a mesterségesintelligencia-alapú szoftvert fejlesztő adatelemző cég, a Launchmetrics elemezte a férfiaknak szóló és az uniszex szépségápolási termékekkel kapcsolatos kulcsszavakat a médiában. Az ilyen kifejezéseket tartalmazó hirdetések és a közösségimédia-említések 74 százalékos médiahatásérték-növekedést mutattak 2022-ben az előző évhez képest.

A Media Impact Value, azaz a Launchmetrics által megalkotott médiahatásérték-algoritmus

egy olyan szabadalmaztatott algoritmus, amelyet a cég amiatt hozott létre, hogy mérje és összehasonlítsa az adott márka összes médiamegjelenését, és a megemlítések hatásának értékét a divat-, luxus- és szépségipar különböző résztvevőivel.

Annak ellenére, hogy a legtöbb szépségápolási termék genderless, azaz nemsemleges, azok marketingelése továbbra sem az. A piac mindenki előtti megnyitása a férfiaknak szánt termékeken túl társadalmi elmozdulás és jövedelmező üzleti stratégia is egyben. Noha a dél-koreai K-Beauty több mint két évtizede foglalkozik a férfiakkal, a nyugati brandek csak később csatlakoztak ehhez az irányzathoz. A Clinique for Men 2015-ben kezdte fokozni globális kampányát, míg a Chanel 2018-ban indította el a Boy de Chanel nevű új kozmetikai vonalát.

Nem elég a név, érteni is kell hozzá

Noha az A-listás státusz minden bizonnyal nagy hírverést és egyben sikert jelent egy-egy új szépségápolási kollekciónak, a minőség, az árfekvés és a márka hitelessége akkor is fontos tényezőnek számít, ha az arckrém Brad Pitt vagy éppen Harry Styles nevével került a polcokra.

Azaz nem elég, hogy egy híresség neve szerepel a tubusokon, hanem személyének bizonyítani is kell azt, ért az adott szakmához. Márpedig ez nem mindenkinél adott. Brad Pitt és Jared Leto is bevallotta korában, hogy nem ismerik az iparágat.

Pitt egy érdeklődő turistának, míg Leto egy lelkes tanítványnak titulálta magát a szépségápolás tekintetében. A sorba beillik Travis Barker is, aki szintén teljesen zöldfülű a szakmában.

Nem úgy, mint Pharrell Williams, aki már a saját márka megjelenése előtt is többször nyilatkozott komoly arcápolási és szépségápolási rutinjáról és a szakma iránti rajongásáról.

Pharrell járatos a témában és rendkívül elkötelezett, több alkalommal beszélt már a bőrápolási rutinjáról. Azt hiszem, ezek miatt lett igazán sikeres a márkája

– mondta a CNN-nek Jenny Bailly, az Allure magazin ügyvezetője.

Hiába azonban Williams tapasztalata a szépségápolásban és Leto kijelentése, a Twentynine Palms szóvivője elmondta, a zenész-színész amennyire lehetett, kivette a részét a termék fejlesztéséből.

Jared részt vett az összes termék tesztelésében és kipróbálásában is, a termékfejlesztési szakaszban a csapat többi tagjával együtt több visszajelzést adott, és valóban megvolt benne az a veleszületett képesség, hogy mérlegelje, milyennek kell lennie a termékélménynek a fogyasztó számára

– mondta a szóvivő.

Hozzá hasonlóan Brad Pittet is bevédte üzlettársa, aki szerint a színész csak szerénykedik, és valójában igenis jó érzéke van ezen termékek fejlesztéséhez is.

Brad határozta meg a márka teljes filozófiáját. Egyszer azt írta nekünk, hogy a természetben nincs hulladék. Bármi, amit ki- vagy eldobunk, valami más éltetőjévé válik. Ez a gondolat lett a márka alappillére. Emellett szorosan részt vesz a termékek tervezésében is, az elmúlt két évben pedig a formulákat tesztelte, és rengeteg visszajelzést adott nekünk

– ecsetelte Marc Perrin.

A fogyasztó tudni akarja, miért különleges a márka

Ezen márkák sikere a hozzá nevüket adó hírességek mellett leginkább annak tudható be, hogy a szépségipar átment egy olyan változáson, aminek köszönhetően mára már nem számít drasztikus elvárásnak, hogy egy-egy brand mindkét nem igényeit kiszolgálja, vagy uniszex termékeket dobjon piacra.

A szakmában emellett egyáltalán nem ritkaság, hogy egy-egy híresség saját márkával ostromolja a közönséget, amelyek sikerét látva pedig még többen szeretnének a zsúfolt piac részesei lenni. Ennek azonban komoly hátulütői is lehetnek.

Ez egy igazán pezsgő piac. Az emberek látják, mire volt képes Rihanna vagy a Kardashianék, ezért sok híresség szeretne beszállni. Ez egy életképes üzlet, de egyben kihívás is, mivel már nagyon sok ilyen márka jött létre, a fogyasztók pedig kíváncsiak arra, mitől különleges az adott márka

– mondta David Yi, a Very Good Light szépségápolási portál társalapítója.

A szakértők szerint egyre magasabbra kerül a léc a fogyasztóknál, így különösen nehéz dolga van a márkáknak, hogy megtalálják termékeik közönségét – amihez valóban extra vagy különleges kollekciókat kell megalkotniuk.

A Rihanna által kreált Fenty forradalmian új termékcsaládot kínált, amely negyven különböző bőrtónusra alkalmas. Jessica Alba abban az időben indította el a Honest Beautyt, amikor a természetes szépséget hirdető termékekre volt kereslet, de kevés volt belőlük. De mi van, ha a termék nem úttörő? Akkor igazán jónak kell lennie. Akárcsak Hailey Bieber Rhode-ja, amely aztán el is nyerte a szakma elismerését. Csakúgy, mint a Machine Gun Kelly körömlakk-kollekciója, az UN/DN LAQR

– tette hozzá Yi.

A siker azonban nem mindig érhető el saját erőből – pláne, ha egy teljesen új brandről van szó. A Pharrell Williams nevével fémjelzett Humanrace és a Harry Styles által megálmodott Pleasing nagy cégekkel kötött partnerséget, hogy termékeik a boltokba kerülhessenek. Tavaly ősszel az Egyesült Királyság Selfridges áruháza elindította saját exkluzív Humanrace-termékeit, ráadásul a márka az Adidason keresztül is értékesített. Eközben a Pleasing az American Express-szel együttműködve ünnepi pop-up üzleteket nyitott New Yorkban, Londonban és Los Angelesben.

A Le Domaine, a Twentynine Palms és a Barker Wellness esetében még nagyon sok a nem ismert információ, azonban a Launchmetrics már elemezte ezen márkák médiahatás-értékét az őszi bevezetésük óta.

A becslések szerint a Le Domaine rendelkezik a legmagasabb értékkel az online hatás tekintetében a maga 5,8 millió dolláros értékével – annak ellenére, hogy Pitt neve nem kapcsolódik a hivatalos közösségimédia-fiókokhoz, és meglehetősen kis szerepet vállalt a márka népszerűsítésében is. Ezzel szemben Leto a Twentynine Palms népszerűsítésében lelkesen tevékenykedik, és a cég indulása óta elért 1,9 millió dolláros médiahatás-érték mintegy 40 százaléka a színész posztjaiból származik.

Styles – akárcsak Pitt – sokkal visszafogottabb volt, mint Leto, annak ellenére, hogy az énekesnek hatalmas társadalmi befolyása van. Szépség-, ruházati és életmódmárkája, a Pleasing sikeres első évet zárt. A Launchmetrics adatai szerint 2021 novembere óta több mint 61,3 millió dollárt termelt, amelynek mindössze három százaléka volt Styles nevéhez köthető.

