Megtörte a csendet, gyógyíthatatlan betegségéről vallott Galambos Lajos, ami miatt halasztást kért börtönbüntetésének letöltésére. A mulatós zenész elmondta, jobban örülne, ha bevonulhatna a börtönbe most azonnal, mert az azt jelentené, hogy teljesen egészséges.

Napok óta szolgáltat beszédtémát Galambos Lajos ügye. Ahogyan azt megírtuk, a trombitaművésznek február 15-én kellett volna megkezdenie börtönbüntetését a kecskeméti börtönben, azonban mint az később kiderült, egészségi okokra hivatkozva a zenész január végén halasztást kért, így továbbra is szabad lábon van.

Galambos Lajos korábban elmondta, hogy számára öröm lenne, ha bevonulhatott volna, hiszen egy gyógyíthatatlan betegségben szenved, amelynél még az is jobb lenne, ha a rácsok mögött kellene ülnie.

Eddig az nem derült ki, hogy pontosan milyen problémákkal küzd a jobb időket is megélt mulatós sztár, a HOT! magazinnak azonban most elárulta, milyen betegség keseríti meg az életét.

Tüdőtágulásom van, úgynevezett keszonbetegségem, amitől gyakorta fulladok, köhögök. Ezen kívül más problémám is van, ami miatt nem vonulok be… A betegségem gyógyíthatatlan és visszafordíthatatlan. Őszintén megmondom, én lennék a legboldogabb, ha bevonulhatnék a börtönbe, mert az azt jelenté, hogy egészséges vagyok

– mondta a lapnak Galambos Lajos.

A zenész a betegsége mellett arra is kitért, hogy mennyire megviseli az, hogy mindenki úgy gondolja, hogy próbálja megúszni a büntetést, de ő mindig és most is vállalni fogja a felelősséget.

Senkitől és semmitől nem menekülök el, mindenért vállalom a felelősséget. Beadtuk az igazságügyi szakértői szakvéleményt, amit a bíróság befogadott, és elrendelte a saját igazságügyi szakvéleményének elkészítését… Jelenleg nincs határidő arra, mikor kell bevonulnom, csak az eredményt követően döntenek arról, mi legyen

– tette hozzá.

Galambos Lajos víz-, gáz- és áramlopási ügye már 2015 óta húzódik, tavaly decemberben másodfokon 3 év hat hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bíróság, amiből a lapunknak korábban nyilatkozó ügyvédje szerint minimum 14 hónapot kell majd rácsok mögött töltenie a zenésznek.