Kovács Kati akkora pofont kapott Charlie-tól, hogy hónapokra megsüketült

Kovács Kati Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekesnő karrierjének mérföldköveiről beszélt a TV2 műsorában, és elmondta: sosem gondolta magáról, hogy tehetséges, ő csupán szeret énekelni.

Szeretem, hogy ha el tudok énekelni egy dalt és úgy érzem, jól sikerült, akkor megnyugszom

– fogalmazott.

Azt is elmesélte, hogy a mai napig rengeteg fellépése van, imádja a változatosságot, és szórakoztatja őt, ha nem tudja, mit hoz a holnap. Kifejtette, hogy nem tartja magát kitárulkozó típusnak, és kezdetben nagyon zavarta őt az, hogy ennyien rajonganak érte. Később azonban sikerült megtalálnia az egyensúlyt a közönséggel, bár a magánéletéről nem szeret beszélni.

Kovács Kati a dalszövegírásban is sikereket ért el, sok film betétdalát is ő énekli, és több mint 20 filmben és színházi darabban is szerepelt. Az egyik filmben Horváth Károly (Charlie) pofon vágta őt, ami kedves emlék az énekesnő számára, el is árulta, miért.

Azt mondta a rendező, Bacsó Péter, hogy ha pofán vágod a Katit, de csak mímeled, akkor látszik, hogy nem adsz neki igazi pofont. De Charlie mondta, hogy nem akar megütni. Akkor Bacsó jól megitatta Charlie-t pálinkával, majd Charlie odajött és akkora pofont lekevert, hogy beestem a kukoricásba. Hónapokig nem hallottam a fülemre

– mesélte az énekesnő a műsorban.