Meghan Markle tajtékzik, elszállt az agya a kritikáktól

Ahogyan arról az Index is beszámolt, hatalmas médiavisszhangot keltett a népszerű animációs sorozat, a South Park egyik legújabb része, amelyben Harry herceget és nejét, Meghan Markle-t ekézik a készítők.

Az epizódban többek között azt mutatták be, hogy a magánéletre vágyó pár világ körüli útra indul, hogy azt hirdessék, privát szférára van szükségük. A készítők kissé polgárpukkasztó módon II. Erzsébet királynő temetését is belefűzték a történetbe, amelyen a királyi család kifütyülte Sussex hercegét és hercegnéjét, majd egy rokonuk az arcukra szellentett. A sorozat természetesen nem a királyi család haragosa, a legtöbb nagyközönséget érdeklő témát feldolgozták már a maguk, kritikus, szatirikus módján – a britek szerint azonban most túllőttek a célon.

Olyannyira, hogy Meghan Markle teljesen kiborult az epizódban bemutatott jelenetektől, maga alatt van, feldúlt és levert az őket ért kritikáktól.

Hiába azonban a felháborodás, a korábbi hírekkel ellentétben úgy tűnik, nem próbál meg kiállni igazáért jogi úton a pár, a Newsweeknek a szóvivőjük tisztázta a helyzetet, miszerint

a pár unalmasnak és alaptalannak tartja a perre vonatkozó pletykákat, és felháborodásuk ellenlére nem kívánják bíróság elé vinni a szatirikus epizód miatt a műsor készítőit.

Ennek az oka pedig egészen egyszerű a szóvivő szerint.

Erősen kétlem, hogy Meghan és Harry beperelne egy szatirikus rajzfilmet, amely mindenkit nevetség tárgyává tesz. A South Park többször is nevetségessé tette Al Gore-t és az éghajlatváltozás ellen irányuló erőfeszítéseit. Gúnyolták Steve Irwint, súlya miatt támadták Rob Reinert. Soha nem voltak a jó ízlés bástyái, és abszolút sértőek voltak, de ez csak egy karikatúra, nem pedig egy híradó – így Harry és Meghan nem valószínű, hogy bíróság elé állna egy karikatúra miatt

– mondta.

(Borítókép: Harry herceg és Meghan Markle a South Park című sorozatban. Fotó: JLPPA / Bestimage)