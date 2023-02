A legtöbb munkavállaló életének valamely szakaszában már tapasztalta azt az érzést, hogy elege van az adott munkahelyéből, és az ottani feladataiból, a teljes kiégés pedig odáig vezetett, hogy inkább benyújtotta felmondását, mintsem tovább szenvedjen az őt kiidegelő, megunt helyen. Ugyan ez mindegyik korcsoport és generáció esetében egy létező jelenség, azonban a legfiatalabbak, a Z generáció esetében hatványozottan érvényesül a kiégés és a motivációvesztés.

Egy új kutatás szerint a Z generációs korosztály munkavállalói sokkal jobban érzik és nehezebben élik meg a kiégést és a munkahelyi stresszt, mint bármely más korosztály.

Az Egyesült Államokban székelő Cigna biztosítóóriás éves, jóléti felmérésének statisztikái szerint

A Z GENERÁCIÓ TAGJAInak 91 SZÁZALÉKA SZÁMOLT BE KOMOLY MUNKAHELYI STRESSZRŐL, AMI MAGASABB AZ AMÚGY IS TETEMES, 84 SZÁZALÉKOS ÁTLAGNÁL.

Az talán senki számára nem újdonság, hogy a legtöbb munkahelyen a munkakör, a munkakörülmények, vagy a kollégák és főnökök miatt jócskán akad min stresszelni, azonban a legfiatalabb munkavállalók körében ez a stressz sok esetben kezelhetetlenné vált.

A Z generációs válaszadók 23 százaléka állította azt, hogy jelenlegi munkahelyén elviselhetetlen stressznek van kitéve, 98 százalékuk szerint pedig a munkahelyi kiégés tüneteit is észlelte már.

A kiégett fiatalok ellenére a Gallup közvéleménykutatása azt is kimutatta, hogy a Z generáció 54 százaléka egyáltalán nem dolgozik, ami magasabb, mint a korábbi generációknál, emellett pedig a legfiatalabb, dolgozó generáció küzd a legtöbbet a felmondással és a kirúgásokkal is.

– idézi Santor Nishizaki szakértőt a BBC.

A Z generáció problémái kapcsán a legtöbb esetben a közösségi média oldalakat okolják, ugyanis a platformoknak köszönhetően megnövekedett információáramlás miatt az ezeket legnagyobb számban használó Z generáció számára semmi más nem helyettesíti azt az ingeráradatot, amit az oldalak zúdítanak rájuk. Mégis úgy tűnik, hogy itt nem a Facebook és a TikTok a bűnös.

A szakértők szerint sokkal inkább a fiatal munkavállalókkal szemben állított komoly kihívásokkal teli szakmai légkör, illetve a munkahelyek és munkaórák merevsége okozza a legnagyobb problémát.

Lényegében nagyon bizonytalan időket élünk munka szempontjából. Iszonyatos a stressz és a nyomás mindenkin az elbocsátások miatt, így a legtöbben hajlandók beérni egy olyan munkával is, amely komoly stresszhez és kiégéshez vezet

– vélekedett Eliza Filby, a Z generációra és a millenniálokra szakosodott fejvadász.

A globális vezetői tanácsadó cég, a McKinsey 2022 végén közzétett adatai alátámasztják Filby véleményét, a statisztikák szerint ugyanis a Z generáció 45 százaléka valóban aggódik a munkahelye elvesztése miatt, míg ez a többi korosztály esetében alacsonyabb, negyven százalékos ez az arány. A fiatalok között a legtöbben rendkívül megterhelően találják a munkát, ami miatt csak tovább fokozódik az alapból is felfokozott szorongás érzése.

A munkahely elvesztésének félelme mellett a legfiatalabb munkavállalók úgy gondolják, anyagilag sincsenek kellően megbecsülve. A McKinsey-jelentés szerint

És ez, még mindig nem minden!

A koronavírus miatti lezárások okozta kötelező home office-t követően a legtöbb munkavállaló – természetesen azok, akiknek a munkája otthonról is elvégezhető – nehezen tért vissza az általános fix, nyolc órás munkarendjéhez, és munkaállomásához. Így az sem meglepő, hogy a függetlenségre vágyó Z generáció és a millenniálok többsége is értetlenül áll azelőtt, hogy fölöslegesen kell bemennie a munkahelyére egy olyan feladat ellátásáért, amelyet otthon, rugalmas időbeosztásban ugyan úgy eltudott végezni korábban.

A fix munkaidő, azaz a hibrid munkavégzés, vagy home office lehetőségének hiánya a fiatal generáció rémálma, emiatt a legtöbben nem is tudnak sok időt eltölteni egy olyan munkahelyen, ahol nem áll rendelkezésükre az a fajta szabadság, amelyet az általuk leginkább ismert modern technológia lehetővé tenne.

A millenniumi és a Z generáció tagjai tehát különösen nagyra értékelik a rugalmasság gondolatát, olyannyira, hogy ez elsőbbséget élvez a fizetési igényekkel szemben is, amikor új állást választanak.

A munkahelyi bizonytalanságból eredő stressz, és a megbecsültség hiánya mellett a munkahelyi szocializáció is komoly szorongást jelent egyeseknek. A Z generáció tagjai ráadásul a kötelező dresszkódokkal sem tudnak azonosulni – a legtöbbeknek az ilyen munkáktól fásult és kiégett szüleik, nagyszüleik jutnak eszükbe.

Még mindig sok a kérdőjel a munkahelyi barátságok etikettje, az irodai dresszkód és a szakmai határok körül. A fiatal munkavállalók számára nagyon idegennek tűnik, hogy be kell menni egy irodába, ahol kapcsolatba kell lépni másokkal, emellett pedig a munkát is el kell végezni. A munka társadalmi vonatkozásai továbbra is félelmetesek számukra