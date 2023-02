A jégfürdő az ász Hollywoodban

A hideg vízben való fürdés egyesek számára mára meglehetősen bizarrnak tűnhet – ha leszámítjuk a nyári időszakot, amikor kifejezetten vágyunk rá –, azonban két évszázaddal ezelőtt például még nem számított ördögtől valónak. Holott több érv is szólhat a jégfürdő mellett, köztük az, hogy sokkal jobban felfrissíti a szervezetet. Ezt a koncepciót vette alapul a Los Angeles-i székhelyű Remedy Place wellnessklub is, ami a hírességek gyűjtőhelyévé vált. A vállalat nemrég New York-ban is nyitott egy központot, ami várakozáson felül teljesít.

Ahogy a Remedy Place alapítója és vezérigazgatója, Dr. Jonathan Leary kifejtette, ez a világ első szociális wellnessklubja, hozzátéve, bár azt hitték, télen befuccsolnak majd, mivel nem sokan vágynak jégfürdőre, amikor kint is alacsony a hőmérséklet, azonban tévedtek. Leary megjegyezte, amint valakinek a rutinja részévé válik a hideg vízben való fürdőzés, már igazi élményként fog tekinteni rá.

A VIP-tagoknak ugyanakkor a felfrissülésért mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, mivel akár többezer dollárt is elkérhetnek tőlük. Ha nem VIP-élményről van szó, akkor személyenként 50 dollárt kell kicsengetni, ami a jégfürdő mellett tartalmaz többek között légzésgyakorlatokat és szaunázást. Sőt, egy edző is segíti a felfrissülésre vágyókat, akik egy iPaden keresztül saját maguk állíthatják be, milyen zenét szeretnének hallgatni, illetve mennyi időt szánnak az egyes szolgáltatásokra. A teljes méregtelenítő hatás úgy érhető el, ha a vendégek a szaunát és a jégfürdőt is kipróbálják.

A Remedyben egyébként a legnépszerűbbnek a jégfürdő bizonyul, amire már többek között Kim és Kourtney Kardashian, Kendall Jenner, Kacey Musgraves, Shaun White, illetve Drake is vállalkozott. Kendall Jenner és Kourtney Kardashian ugyanakkor a saját otthonukban próbálták ki, mivel a Remedy akár házhoz is megy. Sőt, a hírek szerint Kourtney 7500 dollár értékben vett egy merülőkádat és szaunát, hogy újra átélhesse az élményt.

Dr. Jonathan Leary állítása szerint a legtöbben a hatperces klubjukhoz szeretnének csatlakozni, ami annyit takar, hogy ennyi időn keresztül kell a jeges vízben tartózkodni. Az előbbiekben említett hírességek is részt vettek ebben a kihívásban. Leary hozzátette, megesik, hogy egyes vendégeik szinte azonnal kiugranak a kádból, de egyúttal vissza is akarnak menni, hogy újra megpróbálják. Elmondása szerint a kezdeti sokk a legrosszabb, de amint rutinná alakítja az ember a jégfürdőt, előbb-utóbb élvezetessé válik.

Sokan esküsznek a jégfürdőre

A jeges vízben való fürdés új hóbortnak tűnhet, pedig évszázadokra visszanyúló hagyománya van. A legnagyobb hívője talán Wim Hof holland extrém sportoló, aki jégembernek nevezi magát, és számtalan Guinness-rekordot sikerült már felállítania – saját bevallása szerint 26-ot –, köztük a jég alatti úszás és jeges vízben való fürdés tekintetében.

Wim Hof nem is téved, amikor a jégfürdő emberi szervezetre való jótékony hatásáról beszél, mivel a szakértők szerint a mentális egészség javításán túl segíthet megnyugtatni a fájó izmokat, gyógyítani a gyulladásokat, növelni az immunitást és csökkenteni a testhőt egy fárasztó edzés után. Ezen hatások miatt pedig számos híresség esküszik erre a módszerre, köztük David Beckham, Lady Gaga és Harry Styles. Sőt, nemrég Havasi Balázs zongorista az Indexnek adott interjújában fejtette ki, neki is segít a regenerálódás ezen formája.

A koncentráció megtartásában segít a befelé fordulás, az elmélyülés, és vannak légzőgyakorlatok is, amiket közvetlenül a színpadra lépés előtt végzek. A fizikai terhelésre nekem a jeges vízben merülés jött be a legjobban, ezt élsportoló barátaimtól lestem el. Két koncert között teljesen képes regenerálni

– mondta.

