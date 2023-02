Kicenzúrázták Orbán Viktor nevét a közmédia műsorában

A Petőfi TV-n keddenként és csütörtökönként kerül adásba a Kulisszák mögött az A38 Hajón című műsor, a rendezvényhajón tartott koncerteket, illetve háttérbeszélgetéseken keresztül magukat a fellépőket is bemutatva a nézőknek. Az adások ezt követően a Médiaklikk oldalára is felkerülnek, így később is vissza lehet nézni azokat.

Beton.Hofi koncertje is elérhető már az oldalon, ám a felvétellel úgy tűnik, valami gond van – a 24.hu szúrta ki, hogy 37 perc 35 másodpercnél a hang egy pillanatra elnémul, pont akkor, amikor a Fonogram díjas előadó a Bagira című számában épp Orbán Viktor nevét mondja.

Belehalok, milyen szabad ország ez, anyámnak írok SMS-t, és az Orbán les

– így hangzik eredetileg a dalszöveg, ám a Médiaklikk oldalára feltöltött videóban a miniszterelnök nevét nem lehet hallani.

A fentiek kapcsán a portál elküldte kérdéseit az MTVA sajtóosztályának és Beton.Hofi menedzserének is: az előbbi helyről még nem kaptak választ, a rapper szakmai csapata pedig állítólag nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

A raktárkoncerteknél történt hasonló

A Hétköznapi Csalódások nevű pécsi punkzenekar is részt vehetett az állam által támogatott Raktárkoncert-sorozatban, amelyet a kormányzat tavaly nyáron azért indított, hogy online koncertezési lehetőséggel segítse azokat az előadókat, akik nehéz helyzetbe kerültek a járványhelyzet miatt.

A zenekar énekese, Megyeri Ferenc később arról panaszkodott, hogy az utolsó pillanatban, egyeztetés nélkül rendelkezésükre bocsátott koncertfelvételből nemcsak a Soros feliratú pólója tűnt el (a véglegesre vágott felvételen az énekest általában olyan közelről mutatják, hogy a felirat alig kivehető), hanem minden rendszerkritikát megfogalmazó daluk is. Mindez állítólag úgy, hogy a konferáló szövegek és az előadni kívánt dalok listája előzetes, írásos egyeztetésen ment át.

(Borítókép: Beton.Hofi. Fotó: Gerencsér Tamás / Index)