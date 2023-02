Paris Hiltont 15 évesen megerőszakolták

Paris Hilton csütörtökön azzal sokkolt mindenkit, hogy megszületett első közös gyermeke párjával, Barronnal. Most pedig a Glamour magazinnak adott interjújában azt is elárulta, 15 éves korában megerőszakolta őt egy idősebb férfi – közölte a Page Six. Az esetről az énekesnő azt nyilatkozta, drogot tettek az italába, így nem tudott segítséget kérni.

Hilton akkoriban anyai nagymamájánál élt Palm Springsben. Elmondta, hogy tinédzserként szinte minden hétvégén elutazott Los Angelesbe, hogy meglátogassa a barátait, akikkel a Westfield Century City bevásárlóközpontban szórakoztak. Az idősebb helyi srácok gyakran beszélgettek velük, sokszor számot is cseréltek. Egy ilyen alkalommal történt, hogy idősebb férfiak elhívták Hiltont és barátait a házukba, ahol itallal kínálták őket.

Talán csak egy vagy két kortyot ittam a poharamból, és már azonnal szédülni kezdtem

– mondta Hilton az interjúban.

„Nem tudom, mit tettek bele, feltételezem, hogy Rohypnol volt” – tette hozzá.

Hilton visszaemlékezése szerint elájult, és csak néhány órával később ébredt fel. Azt mondta, csak arra emlékezett, hogy a férfi rajta fekszik, eltakarja a száját, és azt suttogja a fülébe, hogy „álmodsz, álmodsz” – mondta.

„Gyerek voltam akkoriban, és nem álltam erre készen” – tette hozzá Hilton.

„Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg. im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.”