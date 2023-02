Tovább nő a feszültség III. Károly koronázása körül

Közeleg a májusi koronázási ünnepség, de a kedélyek még mindig nem nyugodtak meg. Károly király és Vilmos valószínűleg nem fog bocsánatot kérni Harrytől, pedig ő ezzel a feltétellel jönne el a ceremóniára – írja a Dailymail.

Május 6-án a Queen Consort mellett kerül majd sor a nagyszabású eseményre, de a hangulat még mindig fagyos. Vannak, akik csak „mérgezett patthelyzetnek” titulálják a szituációt, ami Harry és a királyi család között van, és hozzáteszik, a rosszindulat csak úgy forr körülöttük.

Két hét múlva kezdik szétküldeni a Save the date feliratú kártyákat annak a 2000 vendégnek, akit meghívtak az ünnepségre. Ez a szám igen csekély, különösen II. Erzsébet királynő 1953-as megkoronázásához képest, amin 8251 vendég vett részt, de most a gazdasági válság miatt igyekeztek költséghatékonyabbá és egyszerűbbé tenni az eseményt.

A 38 éves Harry eddig mindig kapott meghívást a családi eseményekre, most még nem, de a meccs nincs lejátszva. Károly valószínűleg örülne, ha a kisebbik fia is részt venne a koronázásán, Vilmosnak viszont állítólag nincs kedve beszélgetni. Nem is csoda: a Netflix-film, Harry könyve és sok televíziós és nyomtatott interjú miatt a légkör igen feszült. De a kritikusok szerint egy meghívó nem tudná elsimítani a problémákat.

Harry az ITV-ben Tom Bradbynek nyilatkozott egy interjúban, és itt fejtette ki, hogy

bocsánatkérést vár Károlytól és Vilmostól, csak ebben az esetben megy el.

Csavar még a dologban, hogy Harryék fia, a kis Archie épp a koronázás napján lesz négyéves, ez is az utazás ellen szól. Egy forrás szerint valószínűleg a következő hetekben megbeszéléseket folytat majd a két fél, de az nem valószínű, hogy a király bármiért is bocsánatot kérne. Ezt valószínűleg Vilmos sem fogja megtenni, főleg a Katalinnal történt bánásmód – például amilyennek Harry leírta a Tartalék című könyvében – miatt van benne tüske.

A Buckingham-palota még nem nyilatkozott, de sokan úgy vélik, a történtek után irreális, hogy Harry eljön, és Vilmos nyugodtan az arcába néz, majd elnézést kér.

(Borítókép: Harry herceg és Károly 2015. június 9-én. Fotó: Max Mumby / Indigo / Getty Images)