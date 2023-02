Megszólalt annak a lengyel nőnek a családja, aki azt állítja, hogy ő Madeleine McCann

A közelmúltban egy lengyel nő, Julia Wendell azzal állt elő, hogy ő Madeleine MacCann, akit 2007 óta keresnek a szülei. A kislány hároméves korában tűnt el Portugáliában, az is felvetődött, hogy meggyilkolták. Wendell állítása most újabb reményt adhatna a szülőknek, ám családjának közleménye cáfolja a lengyel nő feltevéseit.

Továbbra is rengeteg a homályos részlet a 2007. május 3-án Portugáliában eltűnt Madeleine McCann ügyében. Az elmúlt években több elmélet is felvetődött, ezek többsége szerint a hároméves korában eltűnt kislány már biztosan nem él, mert valószínűleg meggyilkolták. Az ügy legfőbb gyanúsítottja egy német pedofil, Christian Brückner – bár róla tavaly több tanú is azt állította, hogy nem követhette el a gyilkosságot. Ezt a narratívát az támasztaná alá leginkább, ha az eltűnt lány hosszú évek után előkerülne, ám hiába érkezett azóta már több ezer bejelentés arról, hogy megtalálták a lányt, vagy tudni vélik, hol lehet, ezek végül mind tévesnek bizonyultak.

A múlt héten feltűnt egy 21 éves lengyel lány is, Julia Faustyna vagy más néven Julia Wendell, azt állítván, ő a lány, akit 2007 óta keresnek.

Az @iammadeleinemcann-Instagram-fiókot létrehozva a nő fényképekkel próbálja bizonyítani a hasonlóságot kettejük között, aminek köszönhetően mostanra több mint egymillióra duzzadt a követőinek a száma. Azt is elhintette, hogy Madeleine családja állítólag DNS-tesztet végeztet, hogy kiderüljön az igazság.

A lengyel nő családja cáfol

A lengyel Missing Years Ago szervezet most közzétette Julia Wendell családjának nyilatkozatát: a család nagyon elkeseredett a kialakult helyzet miatt – írja a DailyStar. Azt írják, teljesen nyilvánvaló, hogy Julia nem Madeleine, amit fotókkal és emléktárgyakkal is igazolni tudnak. Megjegyezték, mindig próbáltak megértőek lenni minden helyzetben a lányukkal, akivel állításuk szerint több pszichológus és pszichiáter is foglalkozott, valamint számos terápián is átesett – mindez biztosítva volt számára, sosem hagyták magára őt. Julia viszont már nagykorú, elköltözött otthonról, és családja szerint elutasítja a kezeléseket, ahogy a gyógyszereit sem hajlandó rendszeresen szedni.

Azt is hozzátették, hogy Julia egykor énekesnő, modell akart lenni. Mindig is népszerűségre vágyott, amit most elért, hiszen már egymillió követője van az Instagramon. A család viszont tart attól, hogy utoléri, ami elkerülhetetlen. Az internet ugyanis nem felejt, és szerintük nyilvánvaló, hogy Julia nem Maddie.

