Alec Baldwin ártatlannak vallotta magát, erre három kollégája ismét beperelte

Hiába törölték az ellene felhozott vádak egy részét, továbbra sem dőlhet hátra Alec Baldwin, akit kiszabható büntetésének csökkentését követően most három kollégája perelt be ismét. A filmen dolgozó munkatársai amiatt adták be a keresetet, mert lelki és fizikai sérülést is okozott nekik az, amikor a 64 éves színész lelőtte Halyna Hutchins operatőrt.