Chris Rock az Oscar-gála előtt egy héttel vághat vissza Will Smithnek

Lassan már egy éve, hogy Will Smith egy feleségét célzó vicc miatt felpofozta Chris Rockot az Oscar-gálán, a sértett mégis mindössze egy héttel az idei díjátadó előtt vághat igazán vissza kollégájának. A Netflix ugyanis egy önálló standup-estet adott a humoristának, amelyet a streamingszolgáltató élőben közvetít majd – első alkalommal a platform történetében.

Ahogy arról az Index is több ízben beszámolt, elképesztő felháborodást és médiavisszhangot keltett a tavalyi, 2022-es Oscar-gálán elcsattant pofon, amelynek elszenvedője az amerikai Chris Rock, míg kiosztója Will Smith volt.

Ugyan a gálát követően a felek megbocsátottak egymásnak, Chris Rock mindössze egy héttel az idei díjátadót megelőzően ütős választ adhat a tavaly elcsattant maflásra.

Természetesen nem arról van szó, hogy Rock is egy bokszmeccsre invitálta volna meg Smitht – mint teszi egyre több híresség –, mégis komolyan odacsaphat korábbi haragosának. A Netflix egy standup-show-t dob piacra pontosan egy héttel az idei Oscar-gála előtt, amelyben Chris Rocké lesz a főszerep, a témái között pedig a tavalyi pofon és Smith is feltűnik majd – írja a The Wall Street Journal.

A show amiatt is különleges, mert Rock a tavaly történteket követően gondosan ügyelt arra szereplései során, hogy ne kerüljön szóba az incidens, a humorista tudatosan kerüli azokat a fórumokat, ahova a hírességek általában azért járnak, hogy kiöntsék a lelküket – így nem bukkant fel Oprah-nál, nem adott magazininterjút, és Instagramon sem borítotti ki a bilit.

A Netflix március 4-re tervezett különkiadásában Chris Rock várhatóan végleg túllép a tavaly történteken, mindezt ráadásul úgy, hogy elképesztően nagy figyelem szegeződik majd rá.

Ugyanis a stand upot élőben fogja adni a streamingszolgáltató, amely egyben az első műsor, amelyet a Netflix valós időben közvetít 231 millió globális előfizetője számára.

Azt egyelőre ugyan nem tudni, hogy a humorista pontosan mennyi szerepet szán majd a tavalyi pofonnak, vélhetően többet, mint eddig valaha. Legutóbbi két bemutatóján a Will Smith-téma mindössze körülbelül öt percet tett ki a fellépésekből, de a legnagyobb nevetést és éljenzést ezek váltották ki, így nem lenne meglepő, ha március 4-i show-ján ez kerülne a középpontba.

A 95. Oscar-gálát március 13-án rendezik meg.

