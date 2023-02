Shakira beszólt Piquének: Az a mese, amelyben egy nőnek férfira van szüksége, hamis

Gerard Piquével való szakításukat követően másodszor adott interjút Shakira, aki a beszélgetésben ismét odaszúrt volt párjának is. A kolumbiai énekesnő emellett elmondta, jelenleg még gyászolja a korábbi kapcsolatát, hiszen olyan családot szeretett volna, ahol a gyerekek szülei együtt élnek, azonban mára már egyedülálló anyaként is képes helytállni, a nőknek pedig szeretne ezzel példát mutatni.

Hatalmas médiavisszhangot kapott szakításuk, továbbra sem csitul a Gerard Piqué és Shakira között kiéleződött ellentét.

Az elmúlt hetek és hónapok a gyerekek elhelyezése körüli tárgyalásokkal és az egymásnak üzengetésekkel teltek, most pedig szakításuk óta a kolumbiai énekesnő második interjúját adta, amelyben természetesen volt párját sem kímélte az énekesnő.

A Televisa csatorna munkatársával, Enrique Acevedo mexikói újságíróval folytatott beszélgetése során az énekesnő elmondta, hogy a válás milyen hatással volt rá, hogy mennyire vágyott egy idilli családra, és arról is, hogy csak most ébredt rá, mennyire érzelmi függőségben élt korábbi párjával.

Megvettem azt a történetet, hogy egy nőnek szüksége van egy férfira, hogy kiteljesítse magát, és családja legyen. Bevallom, nekem is az volt az álmom, hogy családom legyen, ahol a gyerekeknek egy fedél alatt élnek a szülei. Nem minden álom valósul meg az életben, de az élet megtalálja a módját, hogy valahogy kiegyenlítse ezt, engem pedig két csodálatos gyerekkel kárpótolt, akik mindennap szeretettel töltenek el. Az a mese, amelyben egy nőnek férfira van szüksége, hamis

– szúrt oda Shakira Piquének.

Az énekesnő hiába neheztel volt párjára azért, mert megcsalta őt 11 év együttélést követően, úgy érzi, ő maga is hibás volt a kapcsolatban – bár egészen másban.

„Érzelmileg mindig is a férfiaktól függtem. Szerelmes voltam a szerelembe, és azt hiszem, végre sikerült megértenem a történetet egy másik szemszögből is. Ma úgy érzem, elég vagyok magamnak. Magamra vagyok utalva, és van két gyermekem is, akik tőlem függnek, ezért erősebbnek kell lennem egy oroszlánnál. Ehhez azonban gyászolnom kell a volt kapcsolatom, el kell fogadnom a bennem lévő frusztrációt, hiszen vannak olyan dolgok, amelyeket az ember nem akar. Vannak összetört álmok, amelyekből újra fel kell építeni önmagunkat” – idézi a Marca az énekesnőt.

Az interjúban sértettségének és csalódottságának többször hangot adó Shakira arra is kitért, hogy a nőknek támogatniuk kell egymást, főleg az ilyen helyzetekben.

A dalaimon keresztül mindig is kötelességemnek éreztem, hogy használjam a hangomat, és képviseljem azokat, akik nem tudják hallatni. Nagyon fontos az egymástól kapott támogatás. Ahogy Madeleine Albright, az Egyesült Államok egykori külügyminisztere mondta, van egy hely a pokolban azoknak a nőknek, akik nem támogatnak másokat

– tette hozzá.

Shakira és Gerard Piqué, a Barcelona korábbi futballistája először még a 2010-es világbajnokságon találkozott, amelynek hivatalos dalát – az azóta is nagy népszerűségnek örvendő Waka Wakát – Shakira énekelte. A dal klipjének forgatásán futott össze először a később Dél-Afrikában világbajnoki címet ünneplő Piquével. Ezt követően kezdett randizni a két híresség, 2011-ben pedig már egy párt alkottak, kapcsolatukból két fiuk született, 2013-ban és 2015-ben. Szakításukat tavaly, 2022 júniusában jelentették be.

(Borítókép: Shakira 2022. május 25-én a 75. cannes-i filmfesztiválon. Fotó: Marc Piasecki / FilmMagic / Getty Images)