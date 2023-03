Pert vesztett Kárász Róbert

Előbb egy büntető-, majd egy polgári pert is elvesztett Kárász Róbert a Central Médiacsoport ellen, miután a kiadó egyik lapja megírta, hogyan érkeznek közpénzek jótékonysági alapítványán keresztül a saját cégébe. A televíziós újságíró azért indított pert, mert szerinte ez sérti a jó hírnevét.

Alaptalannak minősítette és elutasította a Fővárosi Törvényszék Kárász Róbertnek a Central Médiacsoport ellen indított, sérelemdíj megfizetésére irányuló keresetét. A televíziós újságíró azután indított polgári pert, hogy a 24.hu megírta, hogyan kerültek közpénzmilliók az ATV korábbi műsorvezetőjének jótékonysági alapítványán keresztül a saját cégébe. Korábban arról is beszámoltak, hogy a pénzből egy kisebb tévéstúdiót is berendeztek.

Kárász Róbert azt kérte, hogy a bíróság ítéljen meg neki kétmillió forint sérelemdíjat, mert szerinte a lap megsértette a jó hírnevét a cikk címével, valamint az abban szereplő „vajon Kárász magánvagyona mennyivel gyarapszik ettől a nemes ügytől?” kérdéssel. De azt is sérelmezte, hogy a lap arról is beszámolt, hogy Kárász Róbert tévéstúdiót rendezett be közpénzből.

A televíziós újságíró a bíróságon azzal érvelt, hogy „személye közismert, foglalkozása és civil tevékenysége körében pedig elengedhetetlen a hitelesség és a megbízhatóság”. Továbbá azt is felhozta, hogy annyira megviselték a cikkel összefüggésben őt ért megnyilvánulások, hogy szorongásos tünetei lettek, valamint alvászavar alakult ki nála.

A bíróság szerint azonban a cikkben nem szerepelnek valótlan tényállítások, sem pedig hamis színben feltüntetett valós tények, ezért Kárász Róbert keresetét elutasították. Az ítéletben arra is kitértek, hogy az alapítvány saját honlapján tette közzé, hogy közpénzmilliókból tévéstúdiót rendezett be.