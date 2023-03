Újabb műtétek várnak a Retro Rádió rákkal küzdő műsorvezetőjére

Nyerges Izabella mellműtétje után el kell távolítani a petefészkeit is, mivel attól tartanak az orvosok, hogy a daganat oda is átterjedhet. A rádiós arra törekszik, hogy felhívja a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára, és erőt adjon sorstársainak.

A Retro Rádió műsorvezetője, Nyerges Izabella a tavalyi év végén számolt be arról, hogy mellrákkal diagnosztizálták. Tizenhat kemoterápiás kezelésen esett át, majd novemberben eltávolították a melleit. Akkori elmondása szerint azért szerette volna megosztani a történetét a nyilvánossággal, mivel abban bízott, ezzel erőt adhat a sorstársainak. A rádiós jelenlegi állapotával kapcsolatban a Best magazinnak nyilatkozott bővebben, ahogy azt is kifejtette, milyen beavatkozásokra van még szüksége a jövőben.

Ahogy a lapnak megjegyezte, ugyan „csak” az egyik mellében volt daganat, elővigyázatosságból a másikat is el kellett távolítani, mivel az édesanyja miatt genetikailag veszélyeztetett, így nyolcvan százalék esélye van arra, hogy visszatér a rák. Hozzátette, pokolian nehéz egy nőnek, ha el kell veszítenie mindkét mellét, azonban az ő kálváriájának még nincs vége, mivel újabb műtétek várnak rá.

Mind a két petefészkemet eltávolítják majd, a daganat ugyanis oda is átterjedhet, tehát ha szeretnék élni, ezt a műtétet is vállalnom kell. Azzal vigasztalom magam, hogy most a rombolás időszaka van, de jön majd az építkezés, a plasztikai helyreállító műtétem is

– mondta a lapnak, kijelentve, a lelke ugyan nagyon megszenvedi ezt az időszakot, ám ha belenéz a tükörbe, egy olyan pillangót lát, „aki ebben a pillanatában még bebábozódott állapotában van, de egyszer majd kikel, és újra szép pillangó lesz”.

Nyerges kifejtése szerint amiatt osztotta meg a nyilvánossággal a vele történteket, mivel szeretné felhívni a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára. Mint megjegyezte, hálás a szeretteinek, hogy kitartanak mellette, különösen a párjának, aki nem fordított neki hátat.