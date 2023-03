Brendan Frasert majdnem halálra fojtották A múmia forgatásán

A színész Kelly Clarkson talk show-jában számolt be bővebben halálközeli élményéről, amikor A múmia forgatásán majdnem megfulladt.

Brendan Fraser A bálnacímű filmnek köszönhetően újra felkerült a térképre, és a produkcióban nyújtott alakításával sorra nyeri a díjakat. Már egy-egy elismerést vihetett haza a Critics' Choice Movie Awards-ról, illetve a Screen Actors Guild-díj-átadóról, azonban az esélyesek között van a legjobb színész kategóriában egy Oscar-díjra is. Fraser nemrég a The Kelly Clarkson Show-ban járt, ahol pályafutása egyik legemblematikusabb alakításáról esett szó. Ő játszotta ugyanis A múmiában Rick O'Connellt, akit kötél által szerettek volna kivégezni a filmben, azonban erről a jelenetről nincsenek jó emlékei.

Ahogy azt kifejtette, a forgatáson egy kötelet tettek a nyakába és a lábujjain tipegett, viszont a rendező azt állította, a látottak alapján nem túl hihető, hogy fulladozna. A következő felvételnél a kötelet irányító férfi valamivel feljebb húzta a kötelet, aminek hatására neki már nem értek le a lábai, így tényleg olyan volt, mintha felakasztották volna, így eszméletét vesztette.

A következő, amire emlékszem, hogy a könyököm a fülemnél volt, a világ elhalványult, kavicsok voltak a fogaim közt, és mindenki teljesen csendben volt

– jegyezte meg Fraser, hozzátéve, amint visszanyerte az eszméletét, azt hallotta, hogy egy kaszkadőr koordinátor a nevét kiabálja.

A színész elmondása szerint az egyik stábtag gratulált neki ahhoz, hogy ő is a klub tagja lett, mivel Mel Gibsonnal is megtörtént ugyanez A rettenthetetlen forgatásán. Fraser egyébként már 2019-ben is felelevenítette ezt az incidenst, megjegyezve, tudta, hogy nem fojtották halálra, de mindenképp ijesztő élménynek írta le. A múmia rendezője, Stephen Sommers ugyanakkor a színészt hibáztatta, kijelentve, ő húzta meg a hurkot a nyaka körül, és próbálta azt a látszatot kelteni, mintha tényleg megfojtanák. Sommers szerint a kötél a nyaki ütőeret szoríthatta el, ami teljesen kiütötte őt.

Tulajdonképpen igen, az én hibám volt, hogy a rendezőm utasításait követve próbáltam hitelesen bemutatni a látottakat

– mondta Fraser még 2019-ben.

(Borítókép: Brendan Fraser 2023. január 15-én. Fotó: Michael TRAN / AFP)