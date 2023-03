Megszólalt Galambos Lajos, elmondta, miért kellett kórházba vinni

Nyilatkozatot adott kórházba kerülése után Galambos Lajos. A zenész megerősítette, hogy valóban rosszul lett a minap, és azt is elmondta, hogy az orvosok mire kötelezték.

Csütörtök reggel számoltunk be arról, hogy szerdán kórházba kellett szállítani Galambos Lajost. A zenészt boldogasszonypusztai birtokáról vitte le egy szirénázó mentőautó.

Arra kaptam felhatalmazást a családtól, hogy elmondjam, Galambos Lajos rosszul lett az otthonában. Méghozzá olyan mértékben, hogy – kifejezett kérése ellenére – a családtagjai mentőt hívtak hozzá

– mondta az eset után Galambos Lajos ügyvédje, azt viszont ő sem tudta megmondani, hogy pontosan mi baja volt az ügyfelének.

A zenész csütörtökön a Blikknek adott rövid nyilatkozatot telefonon. Megerősítette, hogy a minap valóban beszállították a tatabányai kórházba, de többórás kivizsgálás után a saját felelősségére hazaengedték, így most már otthon lábadozik.

Galambos Lajos azt mondta, hogy súlyos fulladásos roham tört rá szerdán, emiatt kellett bevinni az intézménybe.

Egy távoli rokon, egy sokat segítő családtag volt mellettem az otthonomban, amikor rosszul lettem. Olyan fulladásos roham tört rám, hogy tényleg pánikba estem. Ennek ellenére nem akartam, hogy mentőt hívjon hozzám, de ő is annyira megijedt, hogy nem hallgatott rám

– mondta a zenész.

Azt az ügyvédje által ismertetett információt is megerősítette, hogy két mentőautó is a birtokra érkezett. Ennek az volt az oka, hogy az első autóban nem volt olyan felszerelés, amely a teljes körű vizsgálathoz szükséges volt. Ezért jött egy újabb autó, és végül az vitte be a kórházba.

Eltiltották az egyik kedvenc időtöltésétől

Galambos Lajos azt mondta, hogy a sürgősségi osztályon végzett vizsgálatok után az orvosok felírtak neki egy gyógyszert, amelyet mostantól napi rendszerességgel kell szednie. Ezenkívül eltiltották egyik kedvenc időtöltésétől is.

Ami a legfontosabb és legfájóbb, hogy a fulladások miatt határozatlan időre eltiltottak a trombitálástól is. Viccesen mondhatnám, hogy trombitadiétára fogtak, de ezt én nem fogom fel ilyen viccesen, mert a zenélés az életem, és ha azt elveszik, az olyan, mintha az életemet vették volna el

– mondta a Blikknek Galambos Lajos, aki néhány napja még egy lagzin csapott nagy bulit, miután egy súlyos betegség miatt nem kellett bevonulnia a börtönbe.

Tüdőátültetésre lehet szüksége?

A zenész korábban arról beszélt a sajtónak, hogy tüdőtágulatban (más néven krónikus obstruktív tüdőbetegség vagy COPD) szenved. Most a Bors napilap írt arról, hogy a betegségre valóban nincs gyógymód, és a betegeknek állandó kezelésre kell járniuk.

A bulvárlapnak Bense Tamás orvos beszélt arról, hogy jelentősen rontja a páciens életminőségét, és egy-egy súlyosabb fulladásos roham akár halálos is lehet. Ha a betegség súlyosabbra fordul, akkor a pácienst gépről kell lélegeztetni, ráadásul a gyógyszeres kezelések is csak egy ideig tudják kezelni a tüdőtágulatot. Ha ez utóbbi bekövetkezik,

akkor a betegen már csak a tüdőtranszplantáció segíthet.

Ezt viszont csak 65 éves korig lehet végezni (Galambos Lajos jelenleg 62 éves), és kell hozzá egy, az átültetésre alkalmas donorszerv is – mondta el a Borsnak az orvos.