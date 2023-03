Kórházba került Galambos Lajos

Szirénázó mentőautó száguldott el Galambos Lajos boldogasszonypusztai birtokáról – számolt be a Blikk egyik olvasója.

A lap „olvasóriportere” szerdán a szántóföldön dolgozott, nem messze a mulatós zenész helyi birtokától, amikor egy szirénázó mentőautóra lett figyelmes, majd nem sokkal később egy másik mentőautó is érkezett a zenész házához. A trombitaművész házától végül az egyik mentőautó szirénaszó kíséretében távozott.

Arra kaptam felhatalmazást a családtól, hogy elmondjam: Galambos Lajos rosszul lett az otthonában. Méghozzá olyan mértékben, hogy – kifejezett kérése ellenére – a családtagjai mentőt hívtak hozzá. Ki is vonult a házukhoz az OMSZ egyik esetkocsija, majd nem sokkal később egy másik is érkezett. Pontosan nem tudom, miért, csak annyit, hogy orvosszakmai oka volt a másik autó kihívásának: az első autó nem rendelkezett vagy kellő felszereltséggel, vagy megfelelő személyzettel

– árulta el a lap megkeresésére Galambos Lajos ügyvédje, Csontos Zsolt.

Gyógyíthatatlan betegségben szenved

A zenész nemrégiben gyógyíthatatlan betegségéről vallott, ami miatt halasztást kért börtönbüntetésének letöltésére. Elmondása szerint jobban örülne, ha bevonulhatna a börtönbe, mert az azt jelentené, hogy teljesen egészséges. Mint azt elmondta, tüdőtágulása van, úgynevezett keszonbetegség, amitől gyakran fullad és köhög.

Galambos Lajos arra is kitért korábban, mennyire megviseli az, hogy mindenki úgy gondolja, próbálja megúszni a büntetést, de ő mindig, és most is vállalni fogja a felelősséget. A fellépéseket azonban láthatóan nem tudja csak úgy elhagyni, legutóbb február 18-án egyórás koncertet adott az alföldi Biczó Csárdában, és már márciusi fellépését is tervezi.

(Borítókép: Galambos Lajos. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)