Két hétre összezárták Majkát és Pápai Jocit

Március 13-án indul a megújult Zsákbamacska a TV2-n. A két műsorvezető, Majka és Pápai Joci pörgős, szórakoztató műsort ígér, ahol az nyer legtöbbet, aki sokat kockáztat. A sajtó képviselői már kaptak egy kis ízelítőt abból, mire lehet számítani a Szerencsekereket váltó formátum friss verziójától – a műsor kreatív producere, illetve arcai pedig további részleteket is elárultak a forgatások kapcsán.

Biztos vannak, akik még emlékeznek a Zsákbamacska című műsorra, amely Rózsa György vezetésével a 90-es években futott a közszolgálati csatornán. Az amerikai formátumot annak idején Bányai Gábor vette meg, aki a TV2-n hamarosan ismét adásba kerülő szórakoztató műsornak is a kreatív producere. Hogy újra előveszik a Zsákbamacskát, arról a TV2 Csoport programigazgatója, Fischer Gábor júliusban beszélt először az Indexnek, és decemberben már az sem volt titok, hogy a műsor házigazdája Majoros Péter és Pápai Joci lesz, akiknek az Exatlon Hungary, illetve a Dancing with the Stars korábbi szereplője, Pap Dorci segít.

Ahogy a formátum eredeti címe (Let's make a deal) is utal rá, a műsor lényege, hogy valamilyen üzlet köttessen – Majka és Pápai Joci folytonos alkudozásban lesz a civil jelentkezők közül kiválasztott játékosokkal, amit azok vagy elfogadnak, vagy cserébe az ismeretlen nyereményt választják.

A JÁTÉK TEHÁT A SZERENCSÉN, ILLETVE A GYORS ÉS JÓ DÖNTÉSEKEN MÚLIK,

abban pedig, hogy mennyire lesz valóban szórakoztató, nagyon nagy szerepe lesz a két műsorvezető személyiségének, illetve annak, hogyan tudnak kommunikálni a szereplőkkel.

A sajtótájékoztatón Bányai Gábor elmondta: az eredeti változathoz képest, amelyben 8-9 féle játékot játszanak a szereplők, itt több mint 60-at láthatnak majd a nézők, de a páros műsorvezetés is mindenképp újdonságnak számít. A leporolt verzióban ugyan kevesebb játékos foglal helyet a stúdióban, ám azt, hogy jelmezben, fantázianevet választva érkezzenek, megtartották a szerkesztők.

A Zsákbamacska előkészületei egyébként három hónapig tartottak, és 14 napig forgatták az adásokat, amelyek március 13-tól hétköznap esténként kerülnek képernyőre. Majoros, akiről köztudott, hogy Pápai Jocival magánemberként is jó kapcsolatot ápol, meg is jegyezte, hogy

utoljára a közös nyaralásuk alkalmával voltak összezárva ennyi ideig.

A műsort gyártó IKO kreatív igazgatója, Kirády Attila kiemelte: Pápainak és Majorosnak köszönhetően valóban remek hangulatban teltek a forgatások, a stábtagok sokszor még munka után is folytatták a játékot, amelyekben persze a profi pókeres hírében álló Majka jeleskedett leginkább.

Az eseményen Bányai Gábor, Majoros Péter és Pápai Joci további részleteket is elárult a műsorról – ezekről is olvashat hamarosan az Indexen.

