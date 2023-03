Nagy bejelentéseket tett az RTL

Tavaly év végén jelent meg az Indexen az RTL tartalomért felelős vezérigazgató-helyettesével készült nagyinterjúnk, melyből kiderült, a csatorna továbbra is nagy hangsúlyt fektet majd a fikciós sorozatok gyártására. Kolosi Péter akkor azt mondta lapunknak, 2023-ban összesen hét különböző sorozattal készülnek, melyek közül most kiderült, melyik lesz az egyik.

Kolosi Péter ezúttal a SorozatWikinek adott interjút, a beszélgetésből pedig kiderült, hogy sorozatváltozatot kap a Valami Amerika-trilógia, amelyet a filmekhez hasonlóan Herendi Gábor rendez majd. A vadonatúj produkció az RTL+-ra, a csatorna streamingplatformjára érkezik, azt azonban még nem tudni, hogy mikor – Kolosi viszont annyit elárult, hogy lesz összefüggés a régi és az új Valami Amerika között.

A Gyertek át!-tal szintén elégedett volt a tartalomért felelős vezérigazgató-helyettes, a beszélgetésben ugyanis többször is arra utalt, hogy újabb évadot kaphat Sebestyén Balázs sztárvetélkedője.

Nagyon hamar meg fogják tudni az előfizetők, hogy miért mondom azt, hogy egy nagyon sikeres, RTL+-on látható első szezon volt. Ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy abból látszik, hogy egy tartalommal elégedettek vagyunk-e, hogy készítünk-e belőle következő szezont

– magyarázta Kolosi Péter a SorozatWiki podcastjában.

Kiderült továbbá, hogy a népszerűség ellenére nem kap új évadot A nagy fehér főnök, a sorozat írója ugyanis úgy érzi, mindent eltudott mesélni egy évad alatt. Ugyancsak hoppon maradnak a gasztrorealityk szerelmesei is, a korábbiakkal ellentétben ugyanis már biztos, hogy idén nem kerül vissza a képernyőre A Mestercukrász, és A Konyhafőnök VIP nyolcadik évadának premiere is kétséges. Jó hír azonban, hogy a civileket szerepeltető formátumot 2023-ban is képernyőre tűzi az RTL.

Kolosi Péter továbbá elárulta, hogy hosszas várakozás után még a nyár betörése előtt megjelenik az egyik legnépszerűbb magyar sorozat, a Mellékhatás második évada, illetve az ötödik évad sikere után biztosan elkészítik A mi kis falunk hatodik szezonját is.