Berobbant a Sztárban sztár, de a Cápák között sem húzta be a féket

A TV2 februárban is megőrizte vezető pozícióját, a Szerencsekerék továbbra is pörög, az RTL pedig a Cápák között sikerének és a Gólkirályság nézettségének örülhetett. A két vezető csatorna közleményekben értékelte a februárt.

„A sikeres évkezdést követően a TV2 továbbra is piacvezető maradt februárban mindhárom kiemelt korcsoportban (A18–59, A18–49, A4+), teljes napon és főműsoridőben egyaránt” – írja közleményében a TV2. Kiemelik, hogy a teljes csatornacsalád is jól teljesített februárban, hiszen mind teljes napon, mind főműsoridőben a TV2 Csoport portfóliójába tartozó tévéadókat választotta a legtöbb néző a három kiemelt korcsoportban.

Az RTL elsősorban a Cápák között sikerének örülhet, ami február legnézettebb műsora lett. Hírlevelükben azt írják, emellett az RTL adta az elmúlt hónap legnézettebb hírműsorát, valamint legnézettebb sorozatát is a 18–49-es célcsoportban.

A TV2 februári eredményének elérésében a csatorna közlése szerint az alábbi műsoroknak volt kiemelkedő szerepük:

A Szerencsekerék februárban is nagy előnnyel nyerte az idősávját. A jelenlegi évad eddigi legnézettebb adása a február 27-i volt, és Kasza Tibi vetélkedője mindhárom kiemelt korcsoportban vezette a hétköznap esti műsortoplistát.

A Szerencsekerék felvezetése után a januárban indult Hazatalálsz új epizódjai kerültek képernyőre, a csatorna közleménye szerint a sorozat februárban szintén nyerte idősávját a három kiemelt korcsoportban.

Február 19-én már a kilencedik évaddal és új zsűrivel tért vissza a Sztárban sztár , amely mindhárom kiemelt korcsoportban idősávja legnézettebb műsora volt. A február 26-án sugárzott második élő show a 18–59 éves és a 18–49 éves nézőknél is első helyen végzett a február havi összesített műsortoplistában.

Februárban is kiemelkedően teljesítettek a TV2 reggeli infotainment műsorai, a Mokka és Mokkacino, amelyek szintén mindhárom kiemelt korcsoportban győzelmet arattak a konkurens RTL reggeli azonos idősávjával szemben. Az esti Tények és Tények Plusz pedig a teljes lakosságon belül és a fiatalabb, 18–49 éves korosztály körében lett ismét idősávja legnézettebb műsora februárban.

Növelte előnyét a TV2

Mint írják, a saját gyártású műsorok sikerének köszönhetően februárban teljes napon és főműsoridőben is mindhárom kiemelt korcsoportban megőrizte piacvezető pozícióját a TV2, csatorna- és csoportszinten is. Ennek eredményeképpen februárban a TV2 lett a legnézettebb csatorna teljes napon és főműsoridőben, és a fő konkurens RTL-hez mért januári előnyét még tovább tudta növelni mindhárom kiemelt korcsoportban. A közlemény kiemeli, hogy a teljesítményhez hozzájárult, hogy idén januárban a TV2 Csoport már főműsoridőben is piacvezető volt mindhárom kiemelt korcsoportban.

Kiemelik, hogy a csatornacsaládok versenyében februárban is a TV2 Csoport végzett az élen, teljes napon és főműsoridőben, mindhárom kiemelt korcsoportban. Ezzel kapcsolatban is emlékeztetnek arra, hogy idén januárban a TV2 Csoport már főműsoridőben is piacvezető volt mindhárom kiemelt korcsoportban, és az előnyét februárban tovább tudta növelni teljes napon és főműsoridőben is.

Cápák és gólkirályok az RTL-en

Az RTL hírlevele szerint az elmúlt hónap legnézettebb műsora a 18–49-es célcsoportban a Cápák között február 12-i epizódja volt. Az RTL üzleti show-műsorának 6. epizódja 24,4 százalékos lineáris közönségaránnyal végzett a havi nézettségi toplista első helyén a kereskedelmileg kiemelt célcsoportban. Mint írják, a Cápák között az egész hónapban kiválóan teljesített, mind a négy, februárban sugárzott epizódja megnyerte műsorsávját a 18–49 éves nézők körében.

Az RTL az alábbi műsorok eredményeit emelte még ki a közleményében:

Az elmúlt hónap legnézettebb sorozata a Gólkirályság lett a fő célcsoportban. A csemberi focicsapat kalandjai havi átlag 19,6 százalékos lineáris közönségarányt értek el februárban, és az RTL vígjátéksorozata mind a négy alkalommal megnyerte műsorsávját.

A hónap legnézettebb hírműsora az RTL Híradó február 19-i adása volt 22 százalékos lineáris közönségaránnyal a 18–49 éves célcsoportban.

február 19-i adása volt 22 százalékos lineáris közönségaránnyal a 18–49 éves célcsoportban. A hónap legnézettebb kábelcsatornán vetített filmje a Wonder Woman lett. Az amazonok hercegnőjének története 8,3 százalékos lineáris SHR-t ért el február 4-én a Film+-on a 18–49 évesek körében.

Az RTL is kiemeli a portfóliója kábelcsatornáinak februári eredményeit. A ValóVilág jóvoltából az RTL KETTŐ főműsoridős nézettsége nőtt az előző év átlagához képest. Az RTL Gold is túlszárnyalta tavalyi éves átlagnézettségét a délutáni és főműsoridős sávokat tekintve, legfőképp a Barátok közt ismétléseinek köszönhetően. Az RTL HÁROM nézettsége ugrott a legnagyobb mértékben februárban, főműsoridőben a tavalyi év átlagához képest 1,1 százalékról 1,7 százalékos, a teljes napot tekintve pedig 0,9 százalékról 1,5 százalékos lineáris közönségarányra a Nielsen közönségmérés adatai szerint.

A hírlevélből az is kiderült, hogy az RTL+ összesen 5,2 millió, az rtl.hu pedig 5,6 millió videóindítást hozott az elmúlt hónapban.

