Károly király Franciaországba és Németországba utazik

III. Károly király még ebben a hónapban állami látogatást tesz Franciaországban és Németországban – jelentette be pénteken a Buckingham-palota. A brit uralkodó hatnapos útja március végén kezdődik. Először Párizs, majd Berlin felé veszi az irányt.

Károlyt királyt felesége, Kamilla királyné is elkíséri. A Buckingham-palota azt is közölte, hogy „az Egyesült Királyság Franciaországhoz és Németországhoz fűződő kapcsolatát ünnepli majd”, beleértve a közös történelmet, kultúrát és értékeket. Az utazásra a brit kormány kérésére, valamint a francia és a német elnök meghívását követően kerül sor – számolt be a Politico.

A királyi pár napirendi pontjai között szerepel egy Emmanuel Macron francia elnökkel közös megemlékezés és koszorúzás a Diadalívnél, valamint egy beszéd a német Bundestagban a törvényhozók előtt.

Őfelsége találkozni fog az Ukrajnából nemrég érkezett menekültekkel, és hallani fog arról, hogy Németország milyen támogatást nyújt számukra

– közölte a Buckingham-palota a látogatás németországi szakaszáról.

(Borítókép: Károly király. Fotó: Samir Hussein / WireImage)