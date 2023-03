Olyan hatékonyan öli a gombákat egy új vegyület, hogy Keanu Reevesről nevezték el

A tanulmány társszerzője, Sebastian Götze, a német Leibniz Természetes Termékkutató és Fertőzésbiológiai Intézet kutatója szerint a gombák potenciális kezelése egy olyan időszakban jön, amikor a szervezetek egyre ellenállóbbak az ismert gombaellenes szerekkel szemben.

Az újonnan elnevezett mikrobák nemcsak a növények ellen hatásosak, a kutatók úgy találták, hogy a vegyületek – a baktériumokban általánosan megtalálható, lipopeptideknek nevezett molekulák – az emberi gombafertőzések ellen is hatékony kezelést jelentenek. A tanulmányt nemrég publikálták a Journal of the American Chemical Society című folyóiratban – vette észre a CNN.

A lipopeptidek olyan hatékonyan ölnek, hogy Keanu Reevesről neveztük el őket, mert ő is rendkívül halálos a szerepeiben

– mondta Götze egy nyilatkozatban.

A keanumicineknek nevezett, újonnan felfedezett antimikrobiális vegyületek a talajban és vízben jellemzően megtalálható Pseudomonas baktérium természetes melléktermékei. A kutatók akkor bukkantak a vegyületekre, amikor a Pseudomonas ragadozó amőbák elleni hatékonyságát vizsgálták.

A tudósok eddig is tudták, hogy „számos ilyen baktériumfaj nagyon mérgező a baktériumokkal táplálkozó amőbák számára” – mondta a tanulmány vezető szerzője, Pierre Stallforth, a Leibniz Intézet paleobiotechnológiai osztályának vezetője közleményében. Stallforth és kutatótársai a tanulmány szerint a baktériumok hatékonyságát akarták megvizsgálni a gombák ellen, amelyeknek a sejtstruktúrája hasonló az amőbákéhoz.

Mire képes?

A kutatók kezdetben a keanumicin A, B és C hatóanyagokat tesztelték egy olyan hortenzián, amelyet Botrytis cinerea, a szürkepenészes rothadás kiváltójaként ismert növényi kártevő fertőzött meg. A gomba általánosan megfertőz bizonyos gyümölcsöket és zöldségeket, és járulékos károkat okoz a termésben.

A vegyületek a tanulmány szerint biológiailag lebomlanak, és környezetbarát alternatívát jelenthetnek a növényvédő szerek helyett az élelmiszer-ellátás megmentésére irányuló erőfeszítésekben.

További vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a keanumicinek hatékonyak a Candida albicans, egy természetes élesztőgomba ellen, amely jellemzően megtalálható az emberi mikrobiomban, de túlszaporodhat, és súlyos fertőzéssé válhat.

(Borítókép: Keanu Reeves 2022. április 28-án. Fotó: Greg Doherty / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images / AFP)