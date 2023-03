Felnőtt tartalmakon kívül is van élet az OnlyFans-en

Akár beismerjük, akár nem, innen vagy onnan már biztosan hallottunk az OnlyFans-ről. A legtöbb ember erotikus tartalmakat társít az oldalhoz, pedig korántsem ezzel a céllal jött létre. A viszonylag új, interaktív közösségi felületet eredtileg arra tervezték, hogy egyedi, dinamikus módon kapcsolja össze a közönséget a különböző művészekkel, alkotókkal és előadókkal.

A 2016-ban indított, de a koronavírus-járvány alatt igazán népszerűvé vált OnlyFans lehetővé teszi az alkotók számára, hogy élőben közvetítsenek videótartalmakat, és különféle módokon kapcsolatba lépjenek a nézőikkel, követőikkel, rajongóikkal. Bár nincs kifejezetten pornográf platformként definiálva, az OnlyFans-t leggyakrabban a portálon nagy számban jelenlévő erotikus tartalmakkal kötik össze – amelyeket a legtöbb, más felülettel ellentétben ezen az oldalon nem tiltanak.

A szexuális tartalmakon túl azonban rendkívül sokrétű profil található itt, a fitnesz és gasztrotartalmaktól kezdve zenészek, művészek, és a világ hírességei is elindították már saját OnlyFans profilukat, hogy tovább népszerűsítsék saját munkájukat, és növeljék a rajongóik számát, miközben hatalmas összegeket tesznek zsebre.

Az OnlyFans alkotói gyakorlatilag korlátlan szabadsággal rendelkeznek a streamelés idejét és módját illetően, a közösségi média oldalakkal ellentétben pedig a megosztott tartalmaik kapcsán szinte semmiféle cenzúra nem érvényesül. Ráadásul mindezt nem kifejezetten magas összegért árulják, tartalomgyártótól függően havi 4,99 és 49,99 amerikai dollár, azaz körülbelül 1700-tól 17 ezer forintig terjedő feliratkozói díjért cserébe nézhetők adott személyek fizetős tartalmai.

Az előfizetések különböző szintjei eltérő előnyöket – például hozzáférést az exkluzív tartalmakhoz, vagy privát csetelési lehetőséget – biztosítanak, ezen felül pedig a felhasználók adhatnak borravalót a kedvenceiknek, vagy akár külön adományokat is.

Ezzel igazán jól járnak a tartalomgyártók, évente akár dollármilliós összeget is kereshetnek, és bár ez csak a legnépszerűbb profilokra vonatkozik, az OnlyFans adta, könnyűnek tűnő pénzkereseti lehetőség egyre több ember számára vonzó. Elég csak a magyar médiában szereplő korábbi valóságshow-szereplőkre gondolni, akik közül egyre többen választják ezt a pénzkereseti lehetőséget – bár ők valóban az erotikus vonalat erősítik inkább.

A platform népszerűsége számokban is mérhető,

az OnlyFans több, mint 150 millió regisztrált felhasználóval rendelkezett 2022-ben, amely hatalmas növekedés a 2019-es, 8 millióhoz képest.

A tartalomgyártók száma is rohamos növekedésnek indult, a tavalyi 1,5 milliós szám 2019-ben még csak 70 ezer volt.

A járvány nyitott piaci rést

Az exkluzív tartalmakat kínáló felület sikerének egyik, ha nem a legfőbb kulcsa, hogy egy olyan korszakban élünk, amikor az időnk nagy részét az online világban töltjük – sokkal ritkábban érintkezünk emberekkel, emiatt pedig sokan elszigetelve érzik magukat. Ugyanakkor a hírességek imádata ennek ellenére sem lankad, akikkel az OnlyFans-en keresztül szinte bárki kapcsolatba kerülhet anélkül, hogy hosszú órákig várakozna egy lesifotóra egy hotel előtt.

Így az oldal sikerének egyik legnagyobb kulcsa az lehet, hogy szinte bárki kapcsolatba léphet valamilyen módon az általa követett, vagy imádott személyekkel.

Ráadásul az OnlyFans nem rendelkezik kereső funkcióval, így tényleg csak azon tartalomgyártókat lehet megtalálni, akik a különböző közösségi felületeken megosztották a profiljuk linkjét. Ezeket általában Redditen, Twitteren és Instagramon teszik elérhetővé – ezzel is erősítve azt, hogy csak az igazi rajongókkal és követőkkel szeretnének kapcsolatba kerülni.

Amikor a népszerűségének kulcsáról beszélünk, a világjárvány említése is kihagyhatatlan, amely robbanásszerű népszerűségre ítélte a platformot. Mindez az elszigeteltségből és elzártságból ered, hiszen egy koncertre, egy étterembe, vagy egy edzőterembe sem lehetett elmenni a lezárások miatt, a tartalomgyártóknak köszönhetően azonban az online téren egyikben sem szenvedtek hiányt a felhasználók.

Emellett kiemelendő, hogy az erotikus és szexmunkások számára is megszűnt szinte minden pénzkereseti lehetőség a vírus miatt, így számukra, és a kuncsaftjaik számára is szinte ez maradt az egyetlen működő, legális alternatíva.

Az elképesztő profit vonzza a tartalomgyártókat

Nagyban hozzájárult az oldal elterjedéséhez a platform hozzáférhetősége is, hiszen nagyon vonzó volt a közönség számára, hogy bizonyos tartalmakat teljesen ingyenesen igénybe lehet venni, míg az extra tartalmak árazása teljesen átlátható. Használata alkotói részről sem bonyolult, az új csatorna indítása rendkívül egyszerű bárki számára.

Magától értetődő, a komoly anyagi potenciál sem üldözte el, hanem sokkal inkább bevonzotta a hírességeket vagy tartalomgyártókat. Az Egyesült Államok botrányhősnője, Bhad Bhabie, a színésznő Bella Thorne, a rapper Tyga és Chris Brown, ahogy a színésznő Denise Richards is kipróbálta már magát az OnlyFans-en. Bella Thorne korábban egy nap alatt egymillió dollárt tehetett zsebre képeinek köszönhetően, de Bhad Bhabie megdöntötte a rekordját, neki alig hat órára volt szüksége ehhez – nem meglepő, hogy a gyorsan jött pénz hallatán rengetegen kapnak kedvet a regisztráláshoz.

Nyilván csak egy nagyon kis réteg számára jelent hatalmas bevételi lehetőséget az OnlyFans, ám ez nem akadályozza meg az embereket abban, hogy beleszeressenek a könnyed haszonszerzés gondolatába.

Az erotikus tartalmak uralják, de nem mindenki vetkőzik

Az internetes újságok hasábjain szinte nem telik el úgy nap, hogy ne jelenne meg újabb hír olyan anyukákról, anya-lánya párosról, hírességről, vagy influenszerről, aki ne örvendene hatalmas sikernek az OnlyFans-en, vagy ne keltene nagy felháborodást az oldalhoz való csatlakozása.

Mindez részben érthető, hiszen az Adult Creator szerint

a platform tartalomgyártóinak 98 százaléka valamilyen erotikus tartalmat is árul,

azonban korántsem kéne egy-egy regisztráló személy kapcsán azonnal azt gondolni, hogy csak a textil ledobása miatt lépett fel az oldalra – hiszen több tízezren nem ezzel a céllal használják. Ez lényegében továbbra is egy olyan webhely, ahol bármilyen típusú tartalomból bevételt lehet generálni. Ha az ember elég népszerű, vagy olyasmit mutat – legyen szó akár a mindennapos pizzaevésének közvetítéséről –, ami sokakat érdekel, akár milliomos is lehet.

Mivel az OnlyFans közössége jelentősen megnőtt, így az alkotóinak sokszínűsége folyamatosan bővül. A felületet sok olyan előadó, művész és influenszer is használja, akik a többi közösségi fiókjuk kiterjesztéseként, egy újabb területként gondolnak az oldalra. A zenészek exkluzív előadásokat tesznek közzé, a fitnesz-influenszerek megosztják edzési rutinjaikat, tanácsaikat, a humoristák és podcasterek pedig arra használják, hogy bemutassák prémium tartalmaikat fő rajongótáboruknak.

Az előadók, személyi edzők és hírességek ruhában is pénzt keresnek

A privát DJ-szettektől a főzőleckéken át Cardi B legújabb körméig tényleg minden megtalálható a platformon. Ehhez mérten az elmúlt években elterjedt videójáték-streamerek is előszeretettel használják közvetítésre – a legtöbb Twitchen és YouTube-on befutott játékos már megtalálható az OnlyFans-en – írja a Bustle. Mivel rengeteg előadó és zenész is jelen van a platformon, adta magát, hogy a különböző pr- és marketingmenedzserek is meglássák a lehetőséget la felületben, amelyen rengeteg csiszolatlan gyémántra figyelhetnek fel.

Ilyen például Melissa Keklak zenei menedzser is, aki az OnlyFans segítségével segíti a feltörekvő producereket, független előadókat és menedzsereket a zeneiparban való eligazodásban és érvényesülésben. Exkluzív videókban kínál karriertanácsokat, tippeket és trükköket ad a követőinek.

Igazán exkluzív tartalmak megosztására használja az OnlyFans-t a Vikingek című sorozatban szereplő Georgia Hirst is, aki profilján soha nem látott képsorokat mutat be a sorozatról, fotókat oszt meg az utazásairól és élő közvetítéseket indít, ahol közvetlenül cseveg a rajongóival.

Ahogyan a közösségi oldalak többségében, úgy itt is rendkívül népszerűnek számítanak a főzős, vagy főzéssel kapcsolatos gasztrotartalmak. A mesterszakács séfje, Joseph Saady célja például az, hogy ételeivel összehozza az embereket. OnlyFans-fiókja tele van főzőleckékkel, életmód-tippekkel és ínycsiklandó ételekkel, követőinek pedig a felmerülő kérdésekben is állandó jelleggel segítséget nyújt.

Ha már trendek, a napjainkban szintén népszerű DJ-k által készített tartalmak, és a személyi edzők sem maradhatnak ki a sorból, akik edzésterveikkel, tréningvideóikkal, és tanácsadásokkal keresik a pénzt. A német DJ és producer, Ben Bakson az OnlyFans-ét személyes VIP klubként használja , ahol a rajongók exkluzív DJ-szetteket hallgathatnak, és megtekinthetik podcastje epizódjait, mielőtt azok hivatalosan is megjelennének.

Habár a platform valóban a felnőtt tartalmak irányába tolódott el, az üdítő kivételek tudatában talán már mégsem tűnik annyira ördögtől valónak a használata...

(Borítókép: Gabby Jones / Bloomberg / Getty Images)