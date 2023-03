Ázsiai színészek tarolhatnak az idei Oscar-gálán

Március 12-én (magyar idő szerint március 13-án hajnalban) rendezik meg 95. alkalommal az Oscar-gálát a Los Angelesben található Dolby Theatre-ben. A díjátadó az év egyik legrangosabb rendezvénye, amelyen trófeával jutalmazzák a filmes szakembereket, köztük színészeket, rendezőket és magukat az alkotásokat is. Azt már megtudhattuk, hogy a Critics' Choice Movie Awardson, a Golden Globe-on és a Screen Actors Guild-díj-átadón a szakma kiket ismert el, ami némi támpontot adhat arra vonatkozólag, hogy az Oscar-gálán a főbb kategóriákban kik kerülhetnek ki győztesen.

A Critics' Choice Movie Awards, a Golden Globe és az Oscar-díj-átadó előszobájának is nevezett Screen Actors Guild-gála díjazottjainak listája részben azért is beszédes, főleg az utóbbi, mivel több esetben még a jelöltek is teljesen átfedésben vannak egymással. Bár az idei Grammy-gálából kiindulva, amelyen a leglényegesebb kategóriákban egyáltalán nem azon előadóknak ítélték oda a díjakat, akikre a legtöbben tippeltek, a filmakadémia is szolgálhat némi meglepetéssel.

Tarolhat a Minden, mindenhol, mindenkor

A Minden, mindenhol, mindenkor – amely egy Amerikában élő ázsiai nő mindennapjait mutatja be, aki különös képességére ráébredve meg akarja menteni a világot – a legtöbb Oscar-jelölést tudhatja magáénak idén, szám szerint tizenegyet. Ez már önmagában arra utal, hogy az alkotás közel áll a filmakadémia által filmművészetnek nevezett irányvonalhoz. A produkció a legfőbb kategóriák mindegyikében (köztük a legjobb film, színésznő, színész, női mellékszereplő, férfi mellékszereplő) esélyes az aranyszoborra, és ha azt vesszük alapul, hogy a film legutóbb a Screen Actors Guild-díj-átadón a négy jelöléséből (legjobb szereplőgárda, színésznő, női mellékszereplő, férfi mellékszereplő) mindet trófeára tudta váltani, akkor nagy esély van arra, hogy az Oscar-gálán sem marad elismerés nélkül. Sőt, a legbizakodóbbak a film két ázsiai származású színésze esetében lehetünk – idén egyébként négy ázsiai, ázsiai–amerikai színész is Oscar-jelölést kapott, amire eddig még nem volt példa.

A legjobb férfi mellékszereplő kategóriában jelölt Ke Huy Quan, illetve a legjobb színésznők között versenyző Michelle Yeoh ugyanis már egy-egy Golden Globe- és Screen Actors Guild-díjat zsebeltek be a film kapcsán – Quan a Critics' Choice Movie Awardsról is hazavihetett egy elismerést. Előbbi nyerőszériáját és a többi jelöltet nézve (Brendan Gleeson, Brian Tyree Henry, Judd Hirsch – aki megdöntötte Henry Fonda korábbi rekordját, akinek két jelölése között 41 év telt el, míg Hirschnél 42 –, Barry Keoghan) pedig aligha fordulhat elő, hogy bárki is elhalássza előle az aranyszobrot. Yeoh esetében már nem ennyire egyértelmű a helyzet, mivel ugyancsak a legjobb színésznő kategória esélyese a Tárban feltűnő Cate Blanchett, aki a filmben nyújtott alakításával már kiérdemelt egy-egy díjat a Critics' Choice Movie Awardson és a Golden Globe-on.

Érdemes megjegyezni, hogy a legjobb női mellékszereplők jelöltjei között a Minden, mindenhol, mindenkor szereplőgárdájából ketten is szerepelnek, Jamie Lee Curtis – aki a produkcióban való szereplésével a Screen Actors Guild-gáláról egy elismeréssel térhetett haza – és Stephanie Hsu. Előbbinek ez lenne egyébként az első Oscar-díja, viszont a szintén ebben a kategóriában harcba szálló Angela Bassett (Fekete Párduc 2.), aki eddig egy-egy Critics' Choice Movie Awards- és Golden Globe-díjjal gazdagodott, igencsak megszorongathatja őt. Ha Bassett valóban aranyszobrot nyer, akkor ő lesz az első nő, aki egy Marvel-film kapcsán kap Oscar-díjat.

Erős a mezőny

A legjobb színész és film kategóriák jelöltjeit nézve vakarhatjuk csak igazán a fejünket, mivel talán itt lehet számítani a legnagyobb meglepetésekre. Bár a Golden Globe-on műfajonként ítélik oda a filmes szakembereknek járó díjakat, némi támpontot adhat arról, kiknek a színészi játéka nyerte el a szakma tetszését. Díjazták például Austin Butlert (Elvis) és Colin Farrellt (A sziget szellemei), ahogy a Critics' Choice Movie Awardson és a Screen Actors Guild-gálán trófeával jutalmazták az elhízott tanár szerepében visszatérő Brendan Frasert (A bálna) is. Szinte megtippelhetetlen, hogy a filmakadémia végül ki mellett dönt, de ezen három színész biztosan bekerül a kalapba.

A legjobb filmnek járó aranyszobor esetében már jóval faramucibb a helyzet, mivel nem minden szempontból releváns, ha az előbb említett díjátadókon kiosztott elismeréseket vesszük alapul. A Golden Globe-on például műfajok szerint osztják ki a trófeákat, így az Oscarra jelölt alkotások közül A sziget szellemei és A Fabelman család is díjat kapott a gálán. Míg a Screen Actors Guild-díj-átadón a filmekben, sorozatokban látható kaszkadőrmutatványokat, illetve egy produkció szereplőgárdáját jutalmazzák, nem egy adott produkciót. Egyedül a Critics' Choice Movie Awardson létezik ilyen kategória, amelynek idén a Minden, mindenhol, mindenkor lett a nyertese.

A három díjátadón elért eredményeket összesítve beszédes lehet, hogy A sziget szellemei és A Fabelman család három-három, míg a Minden, mindenhol, mindenkor kilenc elismerést kapott. Valószínű, hogy ezen alkotások az Oscar-gálán is eredményesnek bizonyulnak majd. A Minden, mindenhol, mindenkor tizenegy jelölését a Nyugaton a helyzet változatlan és A sziget szellemei követi a rangsorban kilenc-kilenccel, míg az Elvis nyolc, A Fabelman család hét, a Tár és a Top Gun: Maverick hat, a Fekete Párduc 2. öt, az Avatar: A víz útja négy kategóriában esélyes.

(Borítókép: Ke Huy Quan és Michelle Yeoh 2023. január 14-én Los Angelesben. Fotó: Alberto E. Rodriguez / WireImage)