Rekordösszeget kínál felfedezettjének az RTL

A hazai tehetségkutatók valaha volt legnagyobb nyereménye vár a The Voice győztesére – derült ki a csatorna Fókusz című műsorának riportjából. A legjobb énekesnek 36 millió forint üti a markát.

Február elején jelentette be az RTL, hogy 2023-ban pihenteti az X-Faktort, és The Voice című tehetségkutatót tűzik műsorra helyette. A licencszerződésen alapuló produkciót, amit korábban, 2012. októberétől 2013. január végéig a TV2-n láthattak a nézők, ezúttal az UFA Magyarország gyártja majd.

Péntek reggel el is kezdődött az RTL székházában a válogatás, amelyre a csatorna tájékoztatása szerint máris rengetegen jelentkeztek. Az énekes tehetségek közül a nyertes a hazai tehetségkutatók valaha volt legnagyobb pénznyereményét,

36 millió forintot vihet haza.

„A The Voice teljesen új színt fog hozni a tévénézők elé – azt, hogy ugye a zsűritagok alapvetően az elején nem látják azt, hogy ki énekel, csak hallják őket, azt, hogy utána már nagyon hamar elkezdik őket mentorálni. Tehát egy folyamatos munka van a versenyző és a zsűri tagja között” – mondta Verebély Marcell, kreatív producer.

A versenyzőket először a műsor készítői hallgatják meg, ők választják ki azokat, akik színpadra állhatnak a háttal ülő zsűritagok elé. Hogy a döntnökök kik lesznek, még titok, ahogy az is, ki lesz a The Voice műsorvezetője.

Király Viktor 2015-ben az amerikai The Vocie-ban próbált szerencsét, ahol világhírű zsűritagok előtt lépett fel. Az énekes a Fókusz című műsorban beszélt arról, mindez mennyire jót tett a lelkének, de szakmai szempontból is sorsforduló pillanatnak számított. Azt mondja, meglepődött, de nagyon örül, hogy megérkezett a The Voice az RTL-re, szerinte ez a világ legdiplomatikusabb énekes tehetségkutatója, ahol a versenyzőknek a hangjuk a legnagyobb fegyverük.