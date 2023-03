Jake Gyllenhaal alaposan kigyúrta magát, hogy felnőjön Conor McGregorhoz

Jake Gyllenhaal volt az egyik meglepetésvendég a Las Vegas-i UFC 285 felvezetésében. A színész a ketrecharcosok csúcsbajnokságának számító Ultimate Fighting Championship versenyén vett fel egy jelenetet készülő filmjéhez, az 1989-es Road House (Országúti diszkó) feldolgozásához – írja a CNN.

Az annak idején Patrick Swayze főszereplésével forgatott bunyós film öt Arany Málna-jelölést kapott, viszont elég jól teljesített a pénztárakban ahhoz, hogy azóta is „minden idők egyik legélvezhetőbb rossz filmjeként” emlegessék.

Gyllenhaal most a mérlegelés jelenetét vette fel a UFC-sztár Jay Hieron társaságában, aki szintén feltűnik majd a filmben. A színész a jelenetben fellépett a mérlegre, feszített egyet, majd lekevert egy pofont filmbeli ellenfelének. A Road House-ban egyébként feltűnik majd a visszatérésre készülő korábbi bajnok, Conor McGregor is, aki szintén jelen volt a felvételen. Ő melegítette be a tömeget Gyllenhaal produkciója előtt, majd együtt nézték meg, ahogy a három év után visszatérő Jon Jones három perc alatt feladásra kényszeríti Ciryl Gane-t.

Az Oscar-jelölt színésznek nem ez az első küzdősportos filmje, a 2015-ös Mélyütésben már megtapasztalhatta, milyen kigyúrnia magát egy szerep kedvéért.

(Borítókép: Jake Gyllenhaal a Las Vegas-i forgatáson. Fotó: Northfoto / ZUMA Press, Inc. – Louis Grasse)