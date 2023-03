Bill Gates nagypapa lett

Megszületett Bill Gates első unokája. A Microsoft alapítójának legidősebb lánya a közösségi oldalán jelentette be a nagy hírt.

Jennifer Gates, Bill Gates legidősebb gyermeke 2022. novemberében jelentette be, hogy anyai örömök elé néz. Az akkor 26 éves kismama a hálaadás apropóján, Instagram-oldalán jelentette be a hírt. A megosztott fotósorozaton már a pocakja is látszott a techmogul lányának.

„Hálás” – ezt a címet adta a képeknek Gates, aki 2021 ősszén házasodott össze az egyiptomi származású Nayel Nassar olimpikonnal.

A Page Six cikke szerint az újdonsült anyuka pénteken a kislánya meztelen lábáról készült képpel osztotta meg az örömhírt, amelyhez azt írta: „az egészséges kis családunk a szeretetét küldi”. Jennifer Gates most született gyermeke ezzel Bill Gates és a tőle nemrég elvált exfelesége első unokája.