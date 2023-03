Hiába a virágzó üzlet, nagy értékben elkövetett lopás miatt fájhat a Cápák között című műsorban is feltűnt, különleges sportcipőket áruló Pachert Balázs, azaz Balázs Kicks feje. A 19 éves vállalkozó üzletéből az elmúlt hetekben két értékes darabot is eltulajdonítottak, legutóbb egy 4,5 milliós lábbelit vittek el ismeretlen tettesek.

Ahogyan azt korábban megírtuk, elképesztő rajongás és mánia övezi napjainkban a különleges sportcipőket, amelyek bizonyos darabjaiért akár több százezer vagy millió forintot is hajlandók kiadni a lábbelik szerelmesei.

A sneakerek Magyarországon is egyre népszerűbbek, hazánkban azonban a nagy üzletek polcai helyett sokkal inkább a szemfüles tinédzserek lendítik fel az extravagáns sportcipők piacát.

Egy ország ismerhette meg a hetekben az RTL Cápák között című műsorában feltűnt Pachert Balázst, a Balazs Kicks üzlet alapítóját, aki mindössze 19 évesen ma már online és offline sneakerboltot is üzemeltet, ráadásul nem kis sikerrel, elmondása szerint éves áruforgalma az egymilliárd forintot is eléri.

A népszerű üzletnek azonban nem csak pozitív vonzata van, ugyanis a Balazs Kicks TikTok-oldalán már két olyan felvételt is közzétettek, amelyen nagy értékre elkövetett bolti lopás látható. Az első eset még február közepén történt, a másodikra pedig most hétvégén került sor, amikor is egy ismeretlen tettes egy több millió forintot érő sneakert tulajdonított el.

Sziasztok! Nagyon csalódott vagyok, a tegnapi nap folyamán 18 óra 34 perckor ellopta két elkövető a Louis Vuitton Air Force-unkat, 4,5 millió forint értékben. Háromszázezer forint nyomravezetői díjat szeretnék adni annak, aki tud nekünk segíteni abban, hogy ki látható ezen a felvételen

– mondta TikTokra feltöltött segítségkérésében Pachert Balázs, aki hozzátette, nagyon fontos számukra a cipő, amit amiatt tulajdoníthattak el az egyébként zárt vitrinből, mert azt megelőzően egy vevő számára pont kinyitották azt.

Az üzlet tulajdonosa a cipő ellopását követően azonnal rendőrt hívott, a hatóság kiérkező emberei ujjlenyomat- és DNS-mintákat is vettek a helyszínen.

A videón a cipőt a vitrinből kiemelő férfi dolga meglehetősen egyszerűnek tűnt, ami vélhetőnek annak köszönhető, hogy az üzletben a lopás idején sokan tartózkodtak, ráadásul a bolt a biztonsági kamerákon kívül sem lopásgátló kapuval, sem biztonsági személyzettel nem rendelkezik.

Az eltulajdonított cipő itt látható:

(Borítókép: RTL Sajtóklub)