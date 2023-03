Észak-Korea elszigeteltsége és a Kim Dzsongun által vezetett kommunista rezsim hatalma ugyan az egész világ számára ismert, ugyanakkor az ország mindennapjairól a ballisztikus rakétákon, a szigorú politikai berendezkedésen, a munkatáborok kegyetlenségén és a lakosságot sújtó éhínségen kívül meglehetősen keveset lehet tudni.

Ez annyira nem is meglepő, hiszen az országból ki és be is csak olyan információk kerülhetnek, amelyre a kommunista vezetés előzetesen áldását adta. A lakosok többségének emellett tilos, vagy szigorúan korlátozott az internet használata, így annak ellenére, hogy szinte már az egész világon szabadon áramlik az információ a technológiának köszönhetően, az észak-koreaiak mindettől elzárva, a saját buborékukban élik az életüket.

Mégis úgy tűnik, a rezsim is igyekszik haladni a kor vívmányaival, még ha a maga módján is, ugyanis az elmúlt hetekben több, TikTokra és YouTube-ra feltöltött tartalom is az ország csodáit, annak gazdagságát és lakóinak jólétét hirdetik. Természetesen korántsem arról van szó, hogy Kim Dzsongunék engedélyezték volna a szabad internethasználatot, vagy észak-koreai influenszerek jelentek volna meg a nép szórakoztatására…

A videók mind a rezsim propagandájának részei, amelyekkel a külvilág számára igyekeznek minél kedvezőbb képet mutatni magukról, egyben pedig bizonyítani, szó sincsen éhínségről vagy elnyomásról az országban

– írja az Insider.

Az észak-koreaiak – a videók szerint csodás – mindennapjairól még február 9-én kezdett el tartalmakat megosztani egy új TikTok-profilon a @northkoreanlife nevű felhasználó, aki kevesebb mint egy hónap alatt több mint 210 ezer követővel rendelkezik, a videóira pedig összesen 3,7 millió like érkezett a rövid idő alatt – egyiket pedig több mint 30 millióan látták már.

Az ominózus, egyelőre legnépszerűbb videón például egy reggeli séta révén a nézők betekintést nyerhetnek abba, hogyan is indul a nap az elszigetelt országban. A felvételen egy széles út látható, amelyen nemhogy dugónak, de autónak sincs nyoma, az aszfalton biciklit toló és sétáló emberek jelennek csak meg.

Pedig a platform extravagáns, és rém kreatív tartalmai mellett igencsak haloványnak tűnhet egy ország mindennapjainak bemutatása, az elszigeteltség miatt Észak-Korea azonban érthetően vonzza a tekinteteket. Ez vélhetően így is van, azonban ennek ellenére a kommentelők többsége sokkal inkább nyomasztónak tartja a látottakat, mintsem rajongásra méltónak.

Az arcunkba tolják, hogy Észak-Koreában minden IS van

Hiába a főként kritikus fogadtatás, a TikTok-fiók már-már erőszakosan tolja az arcunkba a tökéletesnek megkomponált, kreált valóságot, miszerint Észak-Koreában nemhogy éhínség és nélkülözés nincsen, de a jólétnek köszönhetően tényleg minden is van. Apró szépséghiba, hogy a diktátor éppen a napokban jelentette ki, hogy fel kell számolni a hivatalosan nem is létező éhezést.

Az egyik videó hosszasan mutatja olyan autómárkák négykerekűit, amelyeket a zárt gazdaságú országban aligha engedheti meg magának akárki. Mercedesek és Audik láthatók a képsorokon, amelyeken emellett azonban jól látható az is, hogy a legtöbben buszokkal és gyalog közlekednek, az utakon csak néhány autó halad.

Az autók mellett a fiók felsorakoztatja az ország vitathatatlanul szép hegyeit és természeti adottságait is, az idealizált vidéki életet, de betekintést nyerhetünk a kulturális és szórakozási lehetőségekbe is.

A videók között az egyiken egy helyben gyártott okostelefon is feltűnik, az észak-koreai tiktokker pedig azzal is elbüszkélkedik a követőinek, hogy országában mindenkinek van esernyője, az utcán pedig filmeket is vetítenek.

Természetesen a tartalmak semmi olyat nem árulnak el, amit a külső szemlélő nem tudhat, a felvételeken gondosan kerülik az újságosbódékat, plakátokat vagy feliratokat, amelyekből érdemi információkat lehetne kiszűrni – ebből is sejthető, hogy az észak-koreai állami televízióban is feltűnő megoldásért ugyanazok a cenzorok felelnek, akik a TikTok-videókat is lektorálják.

Feszengős videókat gyártó youtuber-lánnyal támadnak

A katonai bázisok és a feltörekvő TikTok-fiók mellett az észak-koreai rezsim a YouTube-on is begyújtotta a rakétákat, ahol hetek óta egy Olivia Natasha – YMi Space DPRK Daily néven regisztrált lány igyekszik velünk elhitetni a Kim Dzsongunék által kreált, észak-koreai jólét-narratívát.

A YouTube-fiókot az NK News szerint a phenjani székhelyű, Sogwang Media Corporation üzemelteti egy évekig tartó külső tájékoztatási projekt részeként. A vállalat 2018-ban kezdett Twitter- és YouTube-fiókokat létrehozni, amelyeken rendre jelentek meg az ország vezetésének tetsző tartalmak és propaganda szövegek, amelyeket több nyelven, angolul, kínaiul és oroszul is közzétettek, a minél nagyobb elérés érdekében. A közelmúltban napi vlog stílusú, valamint termékkicsomagoló és mukbang videókat is elkezdett gyártani a cég – követve a platformok trendjeit.

Pont az új hóbortokra reagálva jöhetett létre, Yu Mi 2022. júniusában elindított YouTube-csatornája is, amely a fent említett TikTok-fiókkal ellentétben nagy elérést nem generált egyelőre. Az eddig feltöltött 14 darab videón 679 ezer megtekintés van, a legnépszerűbb tartalmát jelenleg 123 ezren látták. Mindez egy közepesen népszerű magyar tartalomgyártó által készített videó megtekintésének számával egyezik meg, így koránt sem mondható, hogy egyelőre beváltotta volna a hozzá fűzött reményeket.

Pedig a készítőnek nem róható fel, hogy nem tesz meg mindent a sikerért, agyonszerkesztett videóiban helyi jégkrémeket kóstolt és mutatott be, horgászott, cseppkőbarlangban és edzőteremben járt, sőt annak is utánajárt, hogy az észak-koreai futballisták Cristiano Ronaldót vagy Lionel Messit szeretik jobban – azaz a szemükben a nyugati világhoz tartozó általános dolgokat igyekeztek koreai megvilágításba helyezni, láthatóan inkább kevesebb, mint több sikerrel.

Az NK News korábban talált egy Twitter-fiókot, amely szintén Sogwanghoz kapcsolódik, @Parama_Coreafan néven, ez az oldal pedig nemrégiben elkezdte népszerűsíteni Yu Mi videóit, ami egyben arra is utal, hogy a kettő összefügg.

Yu Mi videóinak rossz hangminőse és szerkesztése ráadásul stilárisan megtévesztésig hasonlít a Sogwang-videókra, amelyeket az állami cég az elmúlt négy évben különböző közösségi oldalakon tett közzé, amelyek csak tovább erősítik a felvetést, miszerint Kim Dzsongun emberei vezénylik a teljes közösségimédia-projektet. A kérdés már csak az, hogy van-e bárki, aki mindezt el is hiszi…

(Borítókép: Pyeongyang Press Corps / Pool / Getty Images)