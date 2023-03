Tóth Andi drámai bejelentést tett: abbahagyja az éneklést

„Hát nem egy vidám beszélgetés lesz ez a mostani” – kezdte bejelentkezését Tóth Andi, majd azzal folytatta, hogy úgy érzi: muszáj kimondania mindazt, amit a videóban elmond. Majd nem sokkal később elmondta, hogy mit is szeretne bejelenteni.

Ezennel abbahagyom az éneklést

– fogalmazott.

Kitért arra, hogy még gyermekként a zene volt a mentsvára, és később a munkájává is vált. Az utóbbi 10 évben viszont nagyon sokat változott, és már azt sem tudja magáról, hogy kicsoda valójában. „Ez sem baj igazából, úgy voltam vele, hogy semmi nem baj, amíg zenélek, amíg énekelek. Ez úgy indult, hogy megnyertem egy tehetségkutatót, és elhitette velem a világ, vagy én elhitettem magammal, hogy innentől kezdve jól leszek, biztonságban leszek, már nincs mitől félnem, mert jó kezekben vagyok. Hát, rájöttem, hogy nem” – mondta.

Hiányzik a hangja, mert nem kellett használnia

Ezután arról is beszélt, hogy a koronavírus-járvány előtt el is akart volna menni Magyarországról, mert úgy érezte, hogy semmi sem köti ide, de ezt a tervet végül a pandémia keresztülhúzta. Végül aztán inkább Magyarországon maradt, összehozott és kiadott egy albumot, amivel némi sikert is elért – annak ellenére, hogy eredetileg semmilyen komoly szándéka nem volt vele. Utána ismét elkezdett koncertezni is, de mindez nem tette boldoggá.

Sokáig nem tudtam, hogy mi a baj, és egyre lejjebb kerültem, és lejjebb, és nagyon lejjebb. És akkor rájöttem, hogy ami igazából hiányzik, az a hangom. Nagyon-nagyon hiányzik a hangom, mert ezekben a dalokban nem igazán használtam, mert nem is kellett.

– mondta az albumról.

Úgy érzi, sose volt boldog

Tóth Andi arra is kitért: zavarta, hogy sosem a dalairól szóltak a hírek, hanem mindig csak a magánéletéről, és az is, hogy rengetegen bántották a közösségi médiában, miközben nem értékelték a munkásságát.

„Az év végén átgondoltam a dolgokat, és úgy voltam vele, hogy azért még fiatal vagyok. Akkor így az volt bennem, hogy igazából én még soha nem voltam boldog. Soha. Mindig csak menekültem, mindig nagyon gőzerővel próbáltam boldog lenni – mondta, hozzátéve, hogy ezután jött rá, hogy változtatni kell, és fel kell hagyni a zenéléssel.

Azt is elmondta, hogy van még pár dala, amit ki akar adni,

az azt követő időszakban pedig a saját kiadójánál fog dolgozni kreatív igazgatóként, amit az utóbbi időben már meg is alapozott.

Ezen túl zsűritag marad a Sztárban Sztár című műsorban is, és idővel egy saját ruhamárkát is tervez alapítani – derült ki a videóból.

(Borítókép: Tóth Andi. Fotó: Németh Kata / Index)