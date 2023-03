Ismét apa lesz Solti Ádám

Solti Ádám az Instagramon jelentette be, hogy felesége gyermeket vár.

Solti Ádám tavaly keveredett bele egy botrányba, miután egy sajtónyilatkozatából kiderült: gyermeke született a volt szeretőjétől.

A botrány kirobbanása után a színész volt szeretője is megszólalt, aki azt mondta: megdöbbentőnek és megalázónak tartja, hogy Solti Ádám a sajtóval közölte, hogy házasságon kívüli gyermeke született.



Miután a hírek napvilágra kerültek, Solti Ádám felesége, Bernadett is nyilatkozott, és azt mondta: „Biztos, hogy ez most rengeteg nőtársamat megbotránkoztatja, de megbocsátottam Ádámnak. Mindenki követhet el hibákat az életben, de a férjem rászolgált arra, hogy kapjon tőlem egy második esélyt. Új fejezetet nyitottunk az életünkben, amelynek a kisfiú is a része lehet. Nyitott vagyok arra, hogy találkozzak a férjem a fiával, hogy nálunk legyen, amikor már olyan nagy lesz, hogy az anyja nélkül jöhet”.

A pár tehát azóta rendezni tudta a konfliktust, most pedig Solti Ádám egy fotót tett közzé az Instagram-oldalán, amelyen mosolygó felesége és a magzatról készült ultrahangos felvétel látható.

A színész és párja azért is örülhet nagyon, mert Solti Ádám azt mondta: korábban, még a botrány előtt, nagyon sokáig próbálkoztak a feleségével, mégsem jött össze a gyermekáldás.

Solti Ádám feleségével tavaly nyáron, a botrány után Ausztriába költözött, elképzelhető, hogy a kicsi már ott látja meg a napvilágot.

