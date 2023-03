Csepregi Éva: Tóth Andinak a színpadon a helye!

Puzsér Róbert és Csepregi Éva is véleményezte azt, hogy csütörtökön Tóth Andi bejelentette: abbahagyja az éneklést. A kritikus szerint visszás, hogy Tóth Andi továbbra is zsűritagként szerepel a Sztárban Sztár műsorában, a Neoton Família énekesnője pedig értetlenségét fejezte ki a döntés miatt.

Az X-faktor ötödik szériájának győztese csütörtökön, egy hosszú videóban jelentette be, hogy abbahagyja az éneklést, mert boldogtalannak érzi magát, és elege lett a szakmából.

Puzsér Róbert a Spirit FM Önkényes Mérvadó című műsorában véleményezte a döntést. Egyrészt feltette a kérdést, hogy „Vajon helytállóak Tóth Andi fogalmai a boldogságról?” – utalva arra: lehet, hogy az énekesnő olyasmit azonosít boldogságként, ami valójában nem is létezik, és olyan illúziókat kerget, amelyek mások Facebook- vagy Instagram-bejegyzéseiből csapódnak le.

Azt is hozzátette, hogy szerinte Tóth Andi meghasonult a popszakmában elfoglalt helyével, az üzletág boldogtalanná tette, ezért nem koncertezik és nem ad ki albumokat, azonban továbbra is egy tehetségkutató, a Sztárban Sztár zsűritagja.

Tehát ugyanúgy asszisztálni fog a popszakmának, amely őt megnyomorította, vagyis beárazza a meghasonlását, életszakaszváltását – vélekedett Puzsér Róbert.

Azt is hozzátette: szerinte Tóth Andi abban a pillanatban elkezdett szorongani, amikor bejelentette, hogy abbahagyja az éneklést, és ezért mondhatta a videó későbbi részében azt, hogy nem akar kőbe vésett ígéretet adni erre vonatkozóan.

Csepregi Éva is megszólalt

A Neoton Família énekesnője a Blikknek nyilatkozott Tóth Andi visszavonulásáról, és azt mondta: tehetséges és gyönyörű énekesnőnek tartja Tóth Andit, és nem érti, hogy miért döntött így.

Mindenki ilyen akar lenni, így akar énekelni, ilyen fantasztikusan táncolni, éppen ezért nem is értem pontosan a probléma lényegét. Neki a színpadon a helye! Nem is értem…A csúcson abbahagyni? Nem szabad ilyet tenni, mert ez egy hosszú pálya

– mondta Csepregi Éva, hozzátéve: vannak mélypontok, de hiszem, hogy ő ebben fogja meglelni a boldogságát, ha nem előbb, akkor később.

Az énekesnő szerint Tóth Andi most csak hirtelen felindulásból hozott egy döntést. „Érdekes módon én is a pályám elején gondoltam, hogy inkább abbahagyom és tanulok, de az embernek muszáj felismernie, mi az életútja” – mondta erről, majd végül azt is hozzátette:

Azt tudom tanácsolni Andinak, menjen el egy jó asztrológushoz, aki megnézi, hol a helye a csillagok között, és egy kineziológushoz, aki rendbe teszi a lelkét.

Tóth Andi tavaly novemberben a TV2-nek beszélt a magánéletéről, és arról, hogy a tavalyi év kimerítő volt számára.