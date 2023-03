Galambos Lajos a betegsége miatt már furgonnal jár, nem a szép autójával

Hamarosan Tatabányán koncertezik Galambos Lajos, egy új trombitát is beszerzett, amelyen könnyebb játszani. Ez a betegsége miatt nagyon fontos döntés volt.

Galambos Lajos halasztási kérelmét elutasította a bíróság, de még nem kapott hivatalos tájékoztatást arról, hogy mikor és hová kell majd bevonulnia. Egy dolog biztos, a napokban Tatabányán tart koncertet a trombitás, a hivatását ugyanis nem akarja feladni.

„Az én lételemem a zene, ez nekem ugyanolyan fontos, mint a levegővétel, az oxigén. Amíg el tudok menni, addig szórakoztatom a közönséget. Úgy érzem, hogy ez az életem, ez a hivatásom, ez a feladatom, ez az én misszióm” – fogalmazott Galambos Lajos a Kemma hírportálnak.

Betegségéről is beszélt a mulatós zenész: elmondása szerint külön fokozatai vannak.

Nekem is van oxigénmaszkom, de természetesen nem ebben trombitálok. Ha esetleg légszomjam lenne, vagy rosszul érezném magam, akkor ki tudok kerülni belőle. Természetesen a trombitálás veszélyezteti az egészségemet, de a dohányzás is veszélyes, és mégis hányan dohányoznak. Nekem a zene az életem, nem akarok nemet mondani, és nemet is fogok

– jelentette ki a trombitás, aki elárulta, hogy egy új trombitát is beszerzett, amelyet a betegsége mellett is tud majd használni. „Hétéves korom óta trombitálok, nyilván a tüdő nem rendeltetésszerű használatának következtében alakult így” – vonta le a következtetést Galambos Lajos.

Elárulta ugyanakkor, hogy jelenleg még nem olyan súlyos a betegsége, nem kell folyamatosan oxigénmaszkot használnia, de azért mindig nála van.

Már furgonnal járok, nem a szép autóimmal. A fogkefém és az oxigénpalackom mindig nálam van

– árulta el a trombitaművész. A halasztási kérelmével – elmondása szerint – nem akarta elkerülni a börtönt. A kérelemhez két orvosi szakvéleményt is csatolt, de „a bíróság szakértői nem is vizsgálták meg, vizsgálat nélkül utasították el a halasztást”. Ezzel kapcsolatban a lap kereste a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát, akik elárulták: akár a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központjában is kaphat megfelelő ellátást Galambos Lajos.

Szeretnék túl lenni ezen. Én már belefáradtam, a harcomat az Alkotmánybíróságon és a perújításnál elsősorban azért vívom, hogy a tisztességemet bizonyítsam

– mondta a zenész.

Galambos Lajost még 2022 decemberébenítélték másodfokon három év hat hónap szabadságvesztésre, amelynekletöltését február 15-én kellett volna megkezdenie a kecskeméti börtönben, azonbannem jelent meg a helyszínen. Később kiderült, hogy a trombitaművész és ügyvédje halasztást kértek, így Galambos a börtön helyett a Vértesbe ment kirándulni. Később arról is megjelentek hírek, hogy kórházba kellett szállítani Galambos Lajost.