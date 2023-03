Azt állítja a magyar származású rocksztár, hogy 4800 rajongójával szexelt

A zenész magyar zsidó szülők gyermekeként látta meg a napvilágot Izraelben. Felesége, Shannon Tweed Playboy-modell pénteken lett 66 éves, ebből az alkalomból írt róluk a Daily Star.

A lap ebből az alkalomból idézte fel, hogy Simmons még egy 2016-os interjúban azt mondta: 1983 előtt – amikor Shannon Tweeddel elkezdődött a kapcsolatuk –

összesen 4800 rajongójával szexelt.

„Én azokban az őrült időkben [az 1970-es, 1980-as években – a szerk.] nem drogoztam, szexelni viszont szexeltem. Hogy 4800 nővel szexeltem volna? Hát azt mondják, hogy igen” – fogalmazott.

Azt is elmondta, hogy mindezt bizonyítani is tudta egy ideig, mivel polaroid fotókat is készített ezekkel a rajongókkal. 2011-ben azonban végül összeházasodtak Shannon Tweeddel, és a nő azt kérte tőle, hogy semmisítse meg ezeket a felvételeket.

Gene Simmons szerint ezt meg is tették, és „rituálisan” elégették a polaroidokat. Elmondása szerint

több napig tartott, mire az összes fotót elégették a Los Angeles-i otthonukban.

A Daily Star szerint Gene SImmons arról is beszélt korábban, hogy a zenekara sikerénél is büszkébb a családjára. Mint mondta: fiatalon nem tartotta fontosnak a családot, és nem akart gyerekeket, de amikor megszülettek a gyermekei, akkor „úgy sírt a kórházban, mint egy 12 éves lány”.

A KISS zenésze végül arról is beszélt, hogy nem érti, rengeteg társa miért fordult a droghasználathoz, és azt is hozzáfűzte: „szánalmasnak” tartja, hogy Michael Jackson, Jimi Hendrix, Prince és Amy Winehouse mind ebbe haltak bele, és gyakorlatilag megölték magukat.

(Borítókép: Gene Simmons. Fotó: MTI / EPA / Andreu Dalmau)