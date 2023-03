Nem békült ki halála előtt édesapjával Hajdú Péter

A barátait igen, a családját nem tudja megválogatni az ember – tartja a mondás, ehhez mérten pedig az sem meglepő, hogy van, aki remek viszonyt ápol a szüleivel és más családtagjaival, mások viszont komoly haragot éreznek a rokonság egy-egy tagja iránt korábbi sérelmek miatt.

Ugyan megannyi történetet hallani olyanokról, akik úgy vesztették el nagyszüleiket vagy szüleiket, hogy előtte nem sikerült rendezniük a viszonyukat, mégis mindig szívszorító, ha valakinek nem adatott meg a fennálló rossz viszony megoldása.

Hasonló tapasztalatáról mesélt a Frizbi TV YouTube-csatornát készítő Hajdú Péter is, aki egy rendhagyó adás keretén belül most nem a műsorvezető, hanem a riportalany szerepét töltötte be saját stúdiójában.

A televíziós személyiség ekkor vallott arról, hogy bizony ő sem tudta édesapjával rendezni viszonyát annak halála előtt, pedig minden erejével azon volt, hogy megromlott viszonyuk olyan jó lehessen, mint előtte volt.

Az utolsó kilenc évben nem beszéltünk egymással, vagyis az élete utolsó kilenc évében, de erről nem én tehetek – egyértelműen ő... Én nagyon sokszor üzentem a keresztapámmal, hogy hajlandó lennék rendezni a kapcsolatunkat, de kikötöttem, hogy hozzájuk nem megyek, mert az új feleségével volt egy olyan konfliktus, ami nagyon mély nyomot hagyott bennem

– idézi a Bors Hajdút.

A műsorvezető állítása szerint annak ellenére is megbocsátott édesapjának, hogy az milyen csúnyán bánt az édesanyjával és vele, és sajnálja, hogy végül nem sikerült rendezni a viszonyukat – így az apja például Hajdú fiát, Dávidot sem látta soha.

Üzentem, hogy jöhet hozzánk bármikor, és meglátogathatja az unokáit. Dávidot például soha nem is látta... Én próbáltam, és azt gondolom, hogy megtettem mindent, és magamban le is rendeztem az egészet. Megbocsátottam, pedig nagyon csúnyán viselkedett velem és az édesanyámmal. Ha én lettem volna a hibás, akkor sokkal inkább lenne lelkiismeret-furdalásom, mint most

– zárta a beszélgetést.

(Borítókép: Hajdú Péter 2015-ben. Fotó: Velvet)