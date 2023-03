Till Attila fél a ráktól, a cigarettát és az alkoholt is szülei halála miatt tette le

A TV2 műsorvezetőjét már hosszú évek óta követhetik a tévéképernyők előtt a nézők, azonban Till Attila élete is tele van fájdalommal.

A népszerű tévés most szülei elvesztéséről, a halállal és a rákkal való kapcsolatáról is mesélt a 24.hu és a Magyar Hospice Alapítvány podcastsorozatában, a Nincs rá szó-ban.

Till Attila a műsorban felidézte, hogy amikor előszőr találkozott a halállal, még nagyon kicsi volt, emiatt nem is nagyon értette még, hogy miről van szó.

Ráadásul sokáig nem is tudta: milyen az, amikor valakit megvisel valamelyik hozzátartozójának az elvesztése.

Maga a halál úgy érkezett meg az életembe, hogy amikor kisgyerek voltam, akkor előszőr az apámnak az anyja halt meg, ő csak 53 éves volt – így, hogy 51 éves vagyok ez mindig eszembe jut. Ő a szíve miatt ment el, én pedig ebből semmit sem fogtam fel. Kiment reggel a mosdóba, ott lefordult, és ott a fürdőszoba padlóján meghalt. Valószínűleg akkor a nagyapám, aki rátalált, szintén megszűnt létezni. Az édesapámat is nagyon megviselte az édesanyja elvesztés, elmondása szerint két doboz cigit szívott el naponta, annyira kikészült

– mondta Tilla, aki elmesélte, hogy hamarosan nagyanyját nagyapja is követte, de ő ekkor még nagyon fiatal volt, és nem igazán érintette meg az egész. Nem úgy mint kamaszkorában édesanyja anyukájának, és mostoha nagyapjának halála, amelyeket már sokkal jobban érzett a saját bőrén is.

Mégis először igazán akkor viselte meg a halál, amikor édesanyja megbetegedett, majd meghalt.

Anyám 2008-ban halt meg, akkor már komoly lelkiismeret-furdalásom volt, hogy többet kellett volna vele beszélgetni, pedig jó életünk volt. Lett unokája, lett olyan feleségem akinek ő is örül, mindent megkapott aminek egy édesanya örülhet. Anyám halála a mai napig élénken él bennem. Apám hívott, hogy nagyon nincsen jól, és éreztem hogy már apám is kezd megkattanni, de rohantam én is haza. Bűntudatom talán azért lehet, mert akkor már anyám nem volt nagyon magánál, széttépte az agyát a rák, nem volt önmaga